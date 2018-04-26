Похудеть на 54 кг на свинине с майонезом: реальная история нашей читательницы

«Я весила 114 килограммов при росте 173 см. Так больше продолжаться не могло».

Проблема лишнего веса преследовала меня с самого детства, хотя, если быть откровенной, тогда за проблему я это не считала. Конечно же, одноклассники награждали меня обидными прозвищами, но и друзей всегда было достаточно, а в силу своего малолетства я не очень понимала, что вес 70 кг в шестом классе не является нормальным.

Я росла в неполной семье: отец уехал от нас с мамой в США, и мама, как могла, обеспечивала мне счастливое детство: в ее понимании оно было невозможно без пирожных и тортов, причем совершенно без меры.

Она и сама с радостью присоединялась к ежедневным пиршествам; у нас были собственные ритуалы — например, когда я заболевала, мы покупали огромный, как это называлось, «лечебный торт» и лечились, а когда я поступила в престижный лицей в часе езды, после уроков я покупала в тамошней пекарне две-три слойки или пахлавы и ела по дороге домой, потом, разумеется, следовал полноценный обед. Сейчас все это я вспоминаю с содроганием, но в детстве постоянный праздник живота казался мне самим собой разумеющимся.

К совершеннолетию я весила уже за сотню, и именно в подростковом возрасте я начала понимать масштаб бедствия.

Я прошла весь тот путь, который обычно проходят полные женщины, и предпринимала робкие попытки похудеть — двухдневное сидение на диете со срывом на привычное питание, тайские таблетки и волшебные пластыри, но все это ожидаемо не дало результата. У меня по‑прежнему были друзья и даже появился жених, и вот в 19 лет я вышла замуж и решила строить свою жизнь по‑новому — в своей собственной семье прививать правильные и здоровые пищевые привычки.

По счастливой случайности в интернете мне попалась англоязычная статья, рассказывающая о пользе жиров и вреде углеводов; написанное казалось полным вымыслом: ну где это видано, чтоб на бургерах с сырным соусом и стейках, да еще и в любое время суток и в любом количестве, можно было худеть, но я абсолютно ничем не рисковала и решила попробовать.

Так 1 июня 2005 года — день моей первой свадьбы — стал началом моей новой жизни. На тот момент я весила 114 кг при росте 173 см.

Всю неделю я исправно поглощала свинину с майонезом, жареными грибами и сливочным маслом, изредка закусывая огурцом, и неожиданно в воскресенье весы показали на 7 килограммов меньше. Даже скептически настроенный первый муж перестал ухмыляться и стал исправно приносить мне из магазина копченые окорочка и грудинку. За первый месяц я сбросила 14 кг, к первому сентября была уже на 25 кг меньше; единственной темой для разговоров в институте стала моя новая фигура. Я продолжала следовать диете и к новому году весила уже 73 кг, таким образом за полгода я скинула 40 кг, и в этом весе я и оставалась достаточно долгое время — и в первом браке, и после развода.

Однако большинство женщин, страдающих лишним весом, сталкиваются с одними и теми же психологическими установками: в первую очередь это отношение к диете как к чему-то временному, будто бы после достижения цели можно будет питаться так, как раньше. Не избежала эта участь и меня, во мне всегда боролись два желания: вкусно поесть с детства привычных продуктов и необходимость следить за питанием. В итоге я, к сожалению, к 2012 году пришла почти к тому же, с чего начинала — мой вес составил 104 кг, и я поняла, что ситуацию надо брать под жесткий контроль.

Мое героическое похудение

Полная и окончательная моя победа над лишним весом началась с осознания непреложной истины: до тех пор, пока в моей жизни присутствуют торты и пельмени, тонкой талии в ней не будет никогда. Наверняка есть счастливицы, привычные к тому, чтобы съесть один кусочек торта, но лично для меня одного кусочка всегда было мало, поэтому вариант правильного питания с его идеей «всего понемножку» я отмела сразу, ведь питание надо менять и ограничивать прямо сейчас, отказываться от жирного и вкусного тоже, а вот похудение наступает не сразу и идет медленно. Тогда я сделала свой выбор в пользу привычной мне низкоуглеводной системы питания, ведь я ее уже отлично знала, она прекрасно работала, и это именно та система, на которой можно просидеть всю жизнь.

В социальной сети «вконтакте» я оставила случайный комментарий под постом о подсчете калорий. Я написала, что считать надо вовсе не калории, а углеводы, и мне тут же написали десятки девочек с просьбой рассказать, как и зачем это делать.

Без преувеличения, это был переломный момент всего моего дальнейшего похудения: чтобы не копировать всем одно и то же сообщение, я открыла группу, где расписала все известные мне нюансы, списки разрешенных и запрещенных продуктов и весь остальной опыт, который накопился у меня к тому моменту. Я стала худеть на глазах уже у тысяч людей — я не могла оплошать! И каждую неделю мой вес все падал и падал, и другие девушки тоже садились на эту диету и тоже худели. Колоссальная ответственность перед другими подстегивала меня, и за пару месяцев я сбросила около 20 килограммов, когда неожиданно забеременела. К тому моменту я была замужем уже второй раз, муж меня всегда и во всем поддерживал, поэтому и всю беременность я продолжала худеть. На учет я вставала с весом 82 кг, с этим же весом пошла рожать. Кстати, врач в женской консультации очень поддерживал мою целеустремленность и положительно отзывался о выбранном питании. Пока моя дочь была на грудном вскармливании, я также строго следовала диете; к ее первому дню рождения я весила уже 68 кг.

Все это время группа худеющих со мной росла: сначала мы подводили итоги еженедельных взвешиваний в табличке, я считала результаты вручную и объявляла победителей за неделю, потом супруг написал мне простенький сайт www.uglevodov.net, эдакую социальную сеть для худеющих на диете Углеводов. нет — именно так незамысловато я назвала свою систему, и девушки стали обмениваться опытом и рецептами там. По мере того как теоретическая база росла, мы обзаводились новыми интересными рецептами — например, у нас есть «гороховый» суп из брокколи, жареный адыгейский сыр в качестве замены хлеба или с десяток рецептов блинчиков без муки — мы также разработали бесплатное приложение для смартфонов, чтобы всегда быть под рукой у худеющих, сейчас в нем три тысячи наших собственных уникальных диетических рецептов. Да, все мое похудение и наработки открыты в свободном доступе и совершенно бесплатны, и уже тысячи женщин ими воспользовались и пополнили нашу «Галерею героев», а в 2015 году я получила патент на свой метод похудения.

Суть диеты

В двух словах, суть системы выглядит так: если не употреблять углеводы и при этом в неограниченном количестве есть жиры и белки, то организму проще получить энергию из своих запасов «на черный день» — тех, что отложены на боках, чем расщепить поступающую в организм еду.

Углеводы — то, что находится под категорическим запретом: сахар, мука, всевозможная выпечка и сдоба, покупные сладости, соки, фрукты, картошка, крупы, бобы, орехи и прочее.

Основа питания: мясо, рыба и птица во всех видах — жареные, запеченные, гриль, тушеные или вареные, а также сыры, колбасы, яйца, грибы, масла, майонез.

Также разрешены крепкие алкогольные напитки, сухие вина и газировки без сахара. Дополнять питание можно некоторыми овощами: допускаются в ограниченном количестве огурцы, кабачки, капуста, перец, баклажаны, помидоры, немного молочных продуктов и прочее.

Обычно этот список наводит ужас на фанатов правильного питания: как так, ограничивать овощи? А как же фрукты, там ведь витамины? Как можно разрешать жареное, соленое, спиртное? Но повторюсь, моя диета рассчитана не на тех, кто благодаря силе воли может весь день есть пресную гречку и салат, заправленный обезжиренным йогуртом, а на простых смертных, которые не привыкли считать калории и не прочь устроить праздник чревоугодия — просто теперь, убрав углеводы, они могут при этом худеть. И если раньше человек ужинал свининой с картошкой и майонезом под стопку водки, то теперь достаточно заменить картошку, например, на цветную капусту, все остальное оставить прежним — и при этом худеть. Отдельно заслуживает внимания тот факт, что на любой вечеринке или празднике всегда можно найти разрешенные салаты или горячее, веселиться наравне со всеми, и никто даже не поймет, что вы контролируете питание — ну разве что ваше ставшее на три размера бОльшим платье не откроет им эту тайну.

Как у меня дела сейчас

Прошло вот уже 4 с лишним года с тех пор, как я на всю жизнь изменила подход к еде, и я с гордостью говорю, что за весь этот период у меня не было ни единого срыва. Иначе и быть не может, ведь сейчас за мной наблюдают уже 110 тысяч девушек Вконтакте, а я стараюсь вдохновлять их и заставить их поверить, что измениться никогда не поздно. Сейчас мой вес — 63 кг при росте 173 см, и я планирую еще немного сбросить. Я перестала зависеть от еды, потому что, во-первых, я всегда сыта и довольна и о еде просто не думаю; во‑вторых, я всегда могу приготовить диетический аналог блюда, которое мне внезапно захотелось — да даже торт «Панчо» уже мной неоднократно отработан в безуглеводном варианте и готовится за полчаса.

Мой любимый второй муж — моя сама верная поддержка и опора, он никогда не смеялся надо мной и всегда верил, что все получится; в общем-то, он и сам похудел на 25 килограммов на моей системе. Это очень удобно — мне не приходится готовить ему отдельно, хотя и это ни у кого из худеющих не вызывает проблем.

Даже моя мама заинтересовалась моим успехом и тоже похудела, но, к сожалению, не смогла удержать результат из-за давления пищевых привычек; сейчас она пытается похудеть повторно — медленно, но верно сбросила 5 килограммов за месяц. Моей дочери Агнессе сейчас 3 с половиной года, и хотя свою диету я беру за основу ее питания, она ест фрукты, каши и хлеб из отрубей. Я все время рассказываю ей, как важно для девочки следить за питанием и иметь хорошую фигуру; конечно ни о каких тортах и сладкой вате речь в принципе не идет.

Впервые за долгие годы я действительно счастлива — счастлива, что наконец выгляжу так, как всегда хотела, что могу носить короткие шорты и маленький купальник, что мы с мужем выглядим на несколько лет моложе своего возраста (к фотографиям периодически подписывают комментарии, что Агнесса больше похожа на нашу младшую сестру, чем на дочь). Я счастлива, что я не завишу от сладостей, что я больше не «булочный алкоголик», что я могу легко пройти мимо стола с выпечкой в отеле; что моя дочь всегда будет мной гордиться, а я, со своей стороны, обеспечу ей счастливую беззаботную юность не в бесформенных балахонах, а любой одежде, которую она только пожелает, потому что ей не нужно будет «скрывать недостатки». Все это получилось не сразу, но это совершенно точно может сделать любая, стоит только начать и двигаться к цели, а не просто «верить», «стараться соблюдать диету» и «искать мотивацию».

Еще немного вопросов, которые очень всех волнуют

Спорт. Считается, что чтобы похудеть, необходимы «спорт и правильное питание», но у меня не было ни того, ни другого — а похудение было и есть. Свои первые 40 кило я сбросила в прямом смысле лежа на диване. Тренеры в фитнес центрах любят рассказывать, что похудение — это «на 70% питание и на 30% тренировки», но это в корне неверно: похудение — это на сто процентов питание. У меня в жизни был период очень интенсивных занятий спортом просто от избытка свободного времени и фанатизма; как только я перестала тратить на фитнес 4 часа ежедневно, вес свернулся, что логично. Сейчас я не занимаюсь спортом, но вешу меньше, чем когда бы то ни было — просто за счет контроля своего питания.

Целлюлит: целлюлит — это просто одна из форм отложения жира, когда он копится на определенных участках буграми. Избавляться от него надо комплексно — и похудением, и внешним воздействием: массажами, пилингом, кремами и увлажнением. У меня сейчас практически нет целлюлита, потому что практически полностью ушел лишний вес.

Растяжки: некоторые женщины любят сетовать, что они-де и рады бы похудеть, но ведь тогда их кожа потеряет былую эластичность. На самом деле, это одна из форм самооправдания в своем нежелании менять привычное питание. Да, кожа потеряет эластичность; но во-первых, она восстановится, во-вторых, гораздо лучше выглядеть хорошо хотя бы в одежде, чем всегда выглядеть плохо из-за лишнего веса. Я сейчас на 51 кг меньше, чем при максимальном весе, и считаю, что выгляжу вполне достойно, и продолжаю работать в этом направлении.