Куриная теплая печень на ржаном тосте

Вам понадобится:

Печень куриная — 300 г Лук ялтинский 1 шт.

Зелень (кинза, петрушка, мангольд — маленькие пучки)

Соленый лук — 5 головок

Ржаной хлеб

Приготовление:

Отрезать хлеб и подсушить немного в духовке.

Подготовить печень. Обсушить на бумажном полотенце, зачистить печень от лишних пленок. Нарезать лук мелкой соломкой. Разогреть растительное масло, обжарить его. Обжаривать в течении минут 10, постепенно добавляя воду. Добавить печень, жарить до готовности. В конце добавить сливок и мелко рубленную петрушку. Перемешать и снять с огня. Выложить печень на подсушенные тосты из хлеба. Поверх печени положить мангольд, кинзу, петрушку, солёный лук.

Фото:архив ресторана