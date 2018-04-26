Ещё
Куриная теплая печень на ржаном тосте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица

Куриная теплая печень на ржаном тосте 

Passion.ru 36 минут назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Печень куриная — 300 г  Лук ялтинский 1 шт.
Зелень (кинза, петрушка, мангольд — маленькие пучки)
Соленый лук — 5 головок
Ржаной хлеб
Приготовление:
Отрезать хлеб и подсушить немного в духовке.
Подготовить печень. Обсушить на бумажном полотенце, зачистить печень от лишних пленок. Нарезать лук мелкой соломкой. Разогреть растительное масло, обжарить его. Обжаривать в течении минут 10, постепенно добавляя воду. Добавить печень, жарить до готовности. В конце добавить сливок и мелко рубленную петрушку. Перемешать и снять с огня. Выложить печень на подсушенные тосты из хлеба. Поверх печени положить мангольд, кинзу, петрушку, солёный лук.
Фото:архив ресторана
Passion.ru: последние новости
Экзотики много не бывает! 7 блюд с необычными ингредиентами Продукт недели: паста Скрэмбл с помидором и луком
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица3
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь17
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться31
Новая Барби может заставить детей лечь под нож6
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение