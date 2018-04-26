Не только шашлык. Топ-5 вкусных блюд на мангале

На носу майские праздники: все собираются на природу и берут с собой мангал, чтобы приготовить ароматный шашлык. SPB.AIF.RU напоминает: существует еще множество вкусных блюд, которые можно приготовить на углях — на решетке или на шампурах. Для шикарного обеда на природе мясо вовсе не обязательно. Какие блюда можно приготовить на мангале, кроме шашлыка, читайте ниже.

Лаваш с сыром и помидорами

Блюда в лаваше — самые простые и быстрые по времени приготовления. Для того, что запечь лаваш с начинкой на мангале, не нужно быть шеф-поваром. При этом блюдо получается удивительно вкусным, сытным и пикантным.

Ингредиенты на 4 порции:

Листовой лаваш — 4 шт. Сыр сулугуни — 300 гПомидоры — 3 шт. Петрушка, укроп, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры вымойте и нарежьте полукольцами, сыр — небольшими ломтиками. Кстати, вместо сулугуни можно использовать любой сыр твердых сортов, но именно сулугуни придаст блюду необычный и яркий вкус. Разверните лаваш: если он слишком большой, можно разрезать его пополам. Выложите на лаваш ломтики сыра, затем — помидоры. Сверху посыпьте мелко нарезанными укропом и петрушкой, добавьте специи. После этого аккуратно сложите лаваш конвертиком и поместите на решетку мангала. Через 5-10 минут блюдо будет готово!

Картофель с сыром и помидорами

Картофель можно готовить, не только закапывая его в горячие угли. Гораздо интересней блюдо получится, если запечь корнеплод в фольге с овощами.

Для 4 порций нам понадобится:

Картофель — 1 кгСливочное масло — 2 ст.л. Помидоры — 3 шт. Колбаса докторская — 200 гСыр — 200 гЗеленый лук, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте дольками. Смешайте с растопленным сливочным маслом. Вымойте и нарежьте помидоры, покрошите колбасу квадратиками. Добавьте начинку в картофель и перемешайте все ингредиенты. Из кусков фольги длиной около 40 см каждый сформируйте «лодочки». В каждую «лодочку» положите подготовленные продукты, добавьте специи и запекайте на решетке мангала около получаса. Верх «лодочки» можно прикрыть крышкой. Тем временем потрите сыр и добавьте его в картофель за две минуты до готовности. Снимите с огня, посыпьте сыром. Приятного аппетита!

Форель на углях

Рыба на мангале — беспроигрышный вариант вкусного угощения. А испортить форель, семгу или лосось просто невозможно, поэтому смело готовьте рыбу на пикнике и наслаждайтесь ее вкусом!

Ингредиенты на 4 порции:

Стейки семги, форели или лосося — 4 шт. Соевый соус — 2 ст.л. Сахар — 1 ч.л. Оливковое масло — 3 ст.л. Сок 1 лимонаОстрый перец — 1 шт. Укроп — 1 пучок

Приготовление:

Первым делом нужно приготовить маринад. Заняться эти лучше всего дома, за несколько часов до предполагаемого выхода на природу. Смешайте соевый соус, лимонный сок, сахар, оливковое масло, укроп и измельченный острый перец. Замаринуйте в этой смеси рыбу и оставьте пропитываться как минимум на 3-4 часа. Жарить рыбу следует на решетке в течение 15-20 минут. Стейки получатся очень сочными!

Креветки на гриле

Все знают, как готовить шашлык из мяса или овощей, а вот шашлычки из креветок — блюдо необычное и экзотическое. Тем не менее, готовить его очень легко. Результатом вы не будете разочарованы!

Ингредиенты на 4 порции:

Королевские креветки — 800 гЧеснок — 2 зубчикаАпельсиновый сок — 150 млЦедра апельсина — 2 ч.л. Сок лайма — 150 млЦедра лайма — 2 ч.л. Молотый острый перец — 2 ст.л. Орегано — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Замороженные креветки опустите в воду комнатной температуры на один час, чтобы они оттаяли. Тем временем приготовьте маринад. Смешайте молотый перец, орегано, мелко порубленный чеснок, цедру апельсина и лайма и соки. Креветки очистите от панцирей, залейте маринадом и поставьте в прохладное место на 3-4 часа. Затем наколите креветки на шпажки и обжаривайте на углях, пока они не станут ярко-розового цвета. Обычно на это уходит не более полутора минут. Главное — не передержать креветки, иначе они могут стать слишком сухими.

Банановые лодочки

На мангалах можно готовить не только основное блюдо, но и фруктовый десерт! Банановые лодочки получаются очень нежными и отличаются ярким, насыщенным вкусом.

На 4 порции нам понадобится:

Бананы — 4 шт. Маршмеллоу — 100 гТемный шоколад — 100 гФундук или другие орехи — 150 гКорица — по вкусу

Приготовление:

Бананы вымойте и сделайте аккуратные разрезы вдоль кожуры, чтобы фрукты можно было «нафаршировать». Оберните бананы фольгой в два слоя так, чтобы разрезы оставались открытыми на 5-8 см. Шоколад натрите на терке. Заполните пространство между кожурой и самим фруктом шоколадной стружкой, маршмеллоу и орехами, сверху присыпьте корицей. По желанию можно добавить какао-порошок, изюм, клубнику. Выложите бананы на решетку мангала надрезами вверх и жарьте в течение 10 минут.