Запеченная индейка c пюре из батата от Кристины Орбакайте

Вам потребуется:

— индейка — 1 шт;

— айва — 2—3 шт;

— сметана — 2 ст. л;

— куркума — 1 ст. л;

— соль крупная;

— перец кайенский.

Для пюре из батата:

— батат — 5 шт;

— сливочное масло — 100 гр;

— оливковое масло;

— сливки — 50 мл;

— соль;

— перец черный молотый.

Как готовить: смешать соль и кайенский перец, натереть этой смесью индейку внутри и снаружи. Крупно нарезать айву и нафаршировать птицу. Добавить куркуму в сметану и обмазать тушку снаружи этим соусом. Положить индейку на противень, накрыть фольгой и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение трех часов. Когда птица начнет давать сок, поливать им блюдо каждые двадцать минут. За час до готовности фольгу снять.

Для пюре: батат почистить, разрезать пополам, сварить и измельчить при помощи погружного блендера. Посолить, поперчить, добавить оливковое и сливочное масло, сливки и перемешать.