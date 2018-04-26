Запеченная индейка c пюре из батата от Кристины Орбакайте 

Вам потребуется:
— индейка — 1 шт;
— айва — 2—3 шт;
— сметана — 2 ст. л;
— куркума — 1 ст. л;
— соль крупная;
— перец кайенский.
Для пюре из батата:
— батат — 5 шт;
— сливочное масло — 100 гр;
— оливковое масло;
— сливки — 50 мл;
— соль;
— перец черный молотый.
Как готовить: смешать соль и кайенский перец, натереть этой смесью индейку внутри и снаружи. Крупно нарезать айву и нафаршировать птицу. Добавить куркуму в сметану и обмазать тушку снаружи этим соусом. Положить индейку на противень, накрыть фольгой и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение трех часов. Когда птица начнет давать сок, поливать им блюдо каждые двадцать минут. За час до готовности фольгу снять.
Для пюре: батат почистить, разрезать пополам, сварить и измельчить при помощи погружного блендера. Посолить, поперчить, добавить оливковое и сливочное масло, сливки и перемешать.