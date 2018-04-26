Конфеты из кешью

Вегетарианская индийская сладость, которую очень легко готовить.

Ингредиенты

Кешью 150 г соль 1 щепотка

сахар 180 г вода 60 мл Способ приготовления

Кешью измельчите в блендере или кофемолке в муку. Добавьте соль и перемешайте. На этом этапе вы можете добавить в смесь любые пряности, например, кардамон, измельченный в ступке.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская

Сахар смешайте с водой и доведите до кипения на слабом огне. Всыпьте измельченные орехи и хорошо перемешайте силиконовой лопаткой. Готовьте около 7-8 минут, пока смесь не загустеет.

Застелите небольшую форму для выпечки фольгой и слегка смажьте ее маслом. Вылейте в нее ореховую смесь и разровняйте. Охладите и нарежьте небольшими кусочками. Храните в закрытом контейнере, положив между слоями пергаментную бумагу.