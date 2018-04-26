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Конфеты из кешью
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Конфеты из кешью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вегетарианская индийская сладость, которую очень легко готовить.
Ингредиенты
Кешью 150 г  соль 1 щепотка
сахар 180 г  вода 60 мл  Способ приготовления
Кешью измельчите в блендере или кофемолке в муку. Добавьте соль и перемешайте. На этом этапе вы можете добавить в смесь любые пряности, например, кардамон, измельченный в ступке.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская
Сахар смешайте с водой и доведите до кипения на слабом огне. Всыпьте измельченные орехи и хорошо перемешайте силиконовой лопаткой. Готовьте около 7-8 минут, пока смесь не загустеет.
Застелите небольшую форму для выпечки фольгой и слегка смажьте ее маслом. Вылейте в нее ореховую смесь и разровняйте. Охладите и нарежьте небольшими кусочками. Храните в закрытом контейнере, положив между слоями пергаментную бумагу.
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