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Рецепт дня: Свекольный суп
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Рецепт дня: Свекольный суп 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня не вполне обычный горячий свекольный суп.
Мы привыкли, что свекольники — это холодные летние супы, но есть и горячие варианты. Это, конечно, не борщ, но суп вполне достойный!
Что понадобится:
— 2–3 свеклы
— 1–2 картофелины
— 1 морковь
— 1 луковица
— 2–3 помидора или 1–2 ст. л. томатной пасты
— 2–3 зубчика чеснока
— соль, перец (по вкусу)
— лимонный сок или уксус (по вкусу)
— растительное масло для жарки
Как готовить:
Измельчите лук и чеснок и потомите их в разогретом масле на широкой сковороде. Натрите морковь и свеклу на крупной терке или нарежьте тонкими полосками и добавьте к луку. Потушите овощи несколько минут, добавив немного воды, под крышкой, затем выложите в сковороду нарезанные помидоры без шкурки или томатную пасту и продолжайте тушить до мягкости.
Порежьте картофель брусочками и поставьте варить в кастрюле, а когда он будет почти готов, добавьте протушенные овощи. Дайте супу повариться до готовности, посолите и поперчите, добавьте немного уксуса или лимонного сока, а если свекла несладкая, чуть сахара.
СОВЕТ: Подавайте суп с нарезанной зеленью и половинкой вареного яйца. Картофель можно заменить отваренной предварительно фасолью.
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