Рецепт дня: Свекольный суп

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня не вполне обычный горячий свекольный суп.

Мы привыкли, что свекольники — это холодные летние супы, но есть и горячие варианты. Это, конечно, не борщ, но суп вполне достойный!

Что понадобится:

— 2–3 свеклы

— 1–2 картофелины

— 1 морковь

— 1 луковица

— 2–3 помидора или 1–2 ст. л. томатной пасты

— 2–3 зубчика чеснока

— соль, перец (по вкусу)

— лимонный сок или уксус (по вкусу)

— растительное масло для жарки

Как готовить:

Измельчите лук и чеснок и потомите их в разогретом масле на широкой сковороде. Натрите морковь и свеклу на крупной терке или нарежьте тонкими полосками и добавьте к луку. Потушите овощи несколько минут, добавив немного воды, под крышкой, затем выложите в сковороду нарезанные помидоры без шкурки или томатную пасту и продолжайте тушить до мягкости.

Порежьте картофель брусочками и поставьте варить в кастрюле, а когда он будет почти готов, добавьте протушенные овощи. Дайте супу повариться до готовности, посолите и поперчите, добавьте немного уксуса или лимонного сока, а если свекла несладкая, чуть сахара.

СОВЕТ: Подавайте суп с нарезанной зеленью и половинкой вареного яйца. Картофель можно заменить отваренной предварительно фасолью.