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Медовое печенье
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Медовое печенье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Печенье, похожее на пряники, с насыщенным медовым ароматом и вкусом.
Ингредиенты
Мед 250 мл  коричневый сахар 180 г  корица 0,5 ч. л.
мускатный орех 0,5 ч. л.
молотая гвоздика 0,5 ч. л.
экстракт аниса 0,5 ч. л.
сливочное масло 60 г  черный кофе 60 мл  яйца 2 шт  сметана 120 мл  мука 670 г  разрыхлитель 2 ч. л.
Способ приготовления
В большую кастрюлю влейте мед, добавьте сахар и специи. Доведите до кипения на сильном огне. Как только смесь закипит, выключите огонь и добавьте масло и кофе. Перемешайте и охладите смесь до комнатной температуры.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте яйца, сметану и разрыхлитель. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. скатайте его в шар, заверните в пленку и положите в холодильник на ночь.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Хорошо присыпьте мукой поверхность стола. Раскатайте тесто до толщины около 0,5 см. С помощью формочек вырежьте печенье любой формы, выложите на противень. Выпекайте около 12 минут, пока печенье не поднимется и подрумянится.
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