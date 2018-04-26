Медовое печенье

Печенье, похожее на пряники, с насыщенным медовым ароматом и вкусом.

Ингредиенты

Мед 250 мл коричневый сахар 180 г корица 0,5 ч. л.

мускатный орех 0,5 ч. л.

молотая гвоздика 0,5 ч. л.

экстракт аниса 0,5 ч. л.

сливочное масло 60 г черный кофе 60 мл яйца 2 шт сметана 120 мл мука 670 г разрыхлитель 2 ч. л.

Способ приготовления

В большую кастрюлю влейте мед, добавьте сахар и специи. Доведите до кипения на сильном огне. Как только смесь закипит, выключите огонь и добавьте масло и кофе. Перемешайте и охладите смесь до комнатной температуры.

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте яйца, сметану и разрыхлитель. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. скатайте его в шар, заверните в пленку и положите в холодильник на ночь.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.

Хорошо присыпьте мукой поверхность стола. Раскатайте тесто до толщины около 0,5 см. С помощью формочек вырежьте печенье любой формы, выложите на противень. Выпекайте около 12 минут, пока печенье не поднимется и подрумянится.