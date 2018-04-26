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Правила выбора мяса для шашлыка сообщили специалисты
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Правила выбора мяса для шашлыка сообщили специалисты 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Специалисты из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в связи с предстоящими праздниками, рассказали о правилах выбора мяса для шашлыка. Об этом сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» 26 апреля.
Прежде всего, сотрудники Роспотребнадзора не рекомендуют покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения или без специальных документов. Они отметили, что свежий продукт должен быть охлажденным, сухим, немного поблескивающим и равномерного цвета.
Уточняется, что при покупке замаринованного шашлыка не следует выбирать его, обращая внимание только на внешний вид, так как очень важно изучить маркировку, сообщили на официальном сайте агентства.
Лучше выбрать мясо в уксусно-лимонном маринаде, а не в майонезно-кефирном соусе.
Женский форум
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