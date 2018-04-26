«Чизкейк» из кешью

Десерт из орехов кешью без молочных продуктов и яиц.

Ингредиенты

Орехи пекан 80 г финики без косточек 100 г кокосовая стружка 50 г соль 1 щепотка

кешью 500 г кленовый сироп или мед 200 мл кокосовое масло 100 г лимонный сок 200 мл ванильный экстракт 2 ч. л.

Способ приготовления

Залейте кешью водой и оставьте на пару часов. Затем слейте воду.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Сложите орехи пекан, финики, кокосовую стружку и соль в блендер или кухонный комбайн. Превратите все в однородную массу. Отложите.

Кокосовое масло положите в маленькую миску и поместите ее в большую емкость с теплой водой, чтобы слегка его расплавить.

Поместите кешью, кокосовое масло, кленовый сироп, лимонный сок и ванильный экстракт в блендер или кухонный комбайн. Превратите в однородную кремовую массу.

Выложите в форму смесь орехов и фиников. Хорошо разровняйте, распределяя ровным слоем по дну формы. Сверху выложите начинку из кешью. Разровняйте верх. Поместите в холодильник минимум на 4 часа (или на всю ночь). Перед подачей дайте чизкейку постоять при комнатной температуре около 30 минут.