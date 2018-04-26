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«Чизкейк» из кешью
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«Чизкейк» из кешью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Десерт из орехов кешью без молочных продуктов и яиц.
Ингредиенты
Орехи пекан 80 г  финики без косточек 100 г  кокосовая стружка 50 г  соль 1 щепотка
кешью 500 г  кленовый сироп или мед 200 мл  кокосовое масло 100 г  лимонный сок 200 мл  ванильный экстракт 2 ч. л.
Способ приготовления
Залейте кешью водой и оставьте на пару часов. Затем слейте воду.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сложите орехи пекан, финики, кокосовую стружку и соль в блендер или кухонный комбайн. Превратите все в однородную массу. Отложите.
Кокосовое масло положите в маленькую миску и поместите ее в большую емкость с теплой водой, чтобы слегка его расплавить.
Поместите кешью, кокосовое масло, кленовый сироп, лимонный сок и ванильный экстракт в блендер или кухонный комбайн. Превратите в однородную кремовую массу.
Выложите в форму смесь орехов и фиников. Хорошо разровняйте, распределяя ровным слоем по дну формы. Сверху выложите начинку из кешью. Разровняйте верх. Поместите в холодильник минимум на 4 часа (или на всю ночь). Перед подачей дайте чизкейку постоять при комнатной температуре около 30 минут.
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Женский форум
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