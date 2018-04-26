Пять причин купить чугунную сковороду

Сковорода — это атрибут, без которого сложно представить себе кухню в обычном жилище, а уж тем более в том, в котором вы планируете создавать кулинарные шедевры. Чугунная сковорода всегда была одним из главных орудий хозяйки — еще в давние времена в ней пекли блины, тушили овощи, жарили мясо, рыбу и готовили сотни других блюд. В те времена, когда пищу готовили в печи, чугунная сковорода была незаменима по той причине, что толстый чугун не деформируется от жара.

Сегодня чугунная сковорода ничуть не потеряла в полезности и способна заменить собой десятки других предметов посуды. Толщина и массивность чугуна делают ее идеальной для приготовления блюд, которые требуют долгого тушения или медленной жарки. Мы нашли пять поводов, которые развеют сомнения по поводу покупки новой чугунной сковороды или использования старой.

—1— Вы можете приготовить в ней практически все Самый большой плюс чугунной посуды — ее универсальность. Сковородки с антипригарным покрытием нервно курят в сторонке, когда на плите появляется проверенная временем чугунка, в которой можно идеально зажарить стейк, рыбу, яичницу и все остальное.

—2— Она идеально подходит для газовых плит

Неравномерное нагревание, с которым так или иначе сталкивались все, кто готовил на газовой плите, чугунной сковороде не страшно. Все потому, что толстые стенки чугуна распределяют тепло равномерно, обволакивая вашу пищу нежным жаром, от которого даже самое жесткое мясо пустит сок.

—3— Чугун — это недорого

Если сдать чугунную сковородку в пункт приема металлолома, можно будет выручить совсем немного денег. Все потому, что чугун — самый дешевый из черных металлов. Купить чугунную сковороду можно очень недорого и пользоваться ей до скончания дней.

—4— За чугуном легко ухаживать

Забудьте все плохое, что вы слышали о чугунной посуде. Те, кто так говорит, просто не умеют правильно за ней ухаживать. Чугунную сковороду не нужно тереть порошками и антипригарными средствами — достаточно налить в нее ложку растительного масла и как следует прокалить. Потом остудить и вытереть бумажным полотенцем.

—5— Чугун вечен

Вспомните, что обычно продается на блошиных рынках и поймете, что мало есть на свете вещей долговечнее чугунной сковородки. Хотя, если сильно постараться, ее можно разбить, но мы вам это категорически не советуем.