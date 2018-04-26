Ореховое печенье

Очень простое и вкусное печенье из любых орехов, которые вам нравятся.

Ингредиенты

Яичные белки 2 шт мед 60 мл смесь орехов и семечек (фисташки, грецкие орехи, тыквенные семечки, кунжут) 300 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшой миске взбейте белки с медом.

Орехи и крупные семечки хорошо порубите. Всыпьте в смесь белков и меда, тщательно перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него ореховую смесь. Для этого можно использовать формочки для печенья. Прижимайте печенья мокрыми пальцами, чтобы они были ровными.

Выпекайте около 15 минут, пока печенье не подрумянится по краям. Не снимайте их с противня, пока они полностью не остынут, иначе вы легко сможете их поломать.