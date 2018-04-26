Лучшее. Холодное. Свое мороженое 

На этой неделе эксперты выбрали лучший российский пломбир.
Но, каким бы он ни был хорошим, ничто не сравнится с мороженым, приготовленным своими руками. Тем более это не так сложно, как кажется на первый взгляд. На этих праздниках пробуем особое лакомство.
Фруктовый лед: легко и быстро
■ 2 стакана апельсинового сока
■ 150 граммов ягод (малина, клубника, черника)
■ 50 граммов сахарной пудры Все ингредиенты смешиваем в блендере до однородности. Разливаем по формочкам и ставим в морозилку на несколько часов. Кстати, маленькая хитрость: палочки лучше вставлять, когда мороженое уже немного «схватилось».
Зеленое — значит огуречное
■ 600 граммов огурцов
■ 250 граммов мягкого сливочного сыра
■ Сок одного лимона Очистите огурцы от кожуры, порежьте на кусочки и взбейте в блендере. Добавьте сливочный сыр и сок лимона. Хорошенько взбейте и уберите в морозилку на ночь. Мороженое получается восхитительно освежающим.