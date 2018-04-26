Яблочные рулетики

Рулетики из лаваша в сахарной корочке со сладкой яблочной начинкой.

Ингредиенты

Тортильи или тонкие лаваши 4 шт яблоки 4 шт сахар 200 г корица по вкусу

сливочное масло 60 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яблоки очистите, нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте их до мягкости в небольшом количестве сливочного масла.

Тортильи или лаваши нарежьте на небольшие квадраты. Сахар смешайте с корицей.

Смажьте тортильи растопленным маслом, выложите на них яблоки, сверху посыпьте смесью сахара и корицы. Заверните рулетики.

Смажьте рулетики маслом и обваляйте их в смеси сахара и корицы. Выложите на смазанный маслом противень. Выпекайте около 5-10 минут. Подавайте теплыми.