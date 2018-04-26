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Яблочные рулетики
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Яблочные рулетики 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Рулетики из лаваша в сахарной корочке со сладкой яблочной начинкой.
Ингредиенты
Тортильи или тонкие лаваши 4 шт  яблоки 4 шт  сахар 200 г  корица по вкусу
сливочное масло 60 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яблоки очистите, нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте их до мягкости в небольшом количестве сливочного масла.
Тортильи или лаваши нарежьте на небольшие квадраты. Сахар смешайте с корицей.
Смажьте тортильи растопленным маслом, выложите на них яблоки, сверху посыпьте смесью сахара и корицы. Заверните рулетики.
Смажьте рулетики маслом и обваляйте их в смеси сахара и корицы. Выложите на смазанный маслом противень. Выпекайте около 5-10 минут. Подавайте теплыми.
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