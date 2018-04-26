Медово-маковый кекс

Вкуснейший влажный кекс с маком и медом.

Ингредиенты

Сливочное масло 180 г сахар 150 г мед 3 ст. л.

яйца 2 шт мука 225 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

мак 3 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для кекса (или несколько маленьких).

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Размягченное масло, сахар и мед взбейте миксером до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Затем всыпьте муку, соль, разрыхлитель и мак. Хорошо перемешайте силиконовой лопаткой.

Выложите тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 20-30 минут, пока поверхность кекса не подрумянится (для маленьких форм понадобится меньше времени на выпекание). Готовность проверяйте зубочисткой.

Фото: Pinterest.