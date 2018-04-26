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Медово-маковый кекс
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Медово-маковый кекс 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший влажный кекс с маком и медом.
Ингредиенты
Сливочное масло 180 г  сахар 150 г  мед 3 ст. л.
яйца 2 шт  мука 225 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
мак 3 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для кекса (или несколько маленьких).
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Размягченное масло, сахар и мед взбейте миксером до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Затем всыпьте муку, соль, разрыхлитель и мак. Хорошо перемешайте силиконовой лопаткой.
Выложите тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 20-30 минут, пока поверхность кекса не подрумянится (для маленьких форм понадобится меньше времени на выпекание). Готовность проверяйте зубочисткой.
Фото: Pinterest.
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