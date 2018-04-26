Продукты, которые почти все готовят неправильно

Большинство людей ценят удовольствие в пище, но благодаря моде на здоровый образ жизни общество начало отмечать полезность продуктов. Чтобы обед приносил удовольствие и физическую пользу, эти популярные продукты нужно употреблять правильно.

Тыква

В мякоти тыквы меньше полезных веществ, чем в ее кожуре, например, клетчатки и витамина С. Мало кто захочет есть тыкву вместе со шкуркой, поэтому ее можно в таком виде запекать, а также на ее основе получаются вкусные и полезные десерты.

Гречка

Диетологи отмечают, что гречку нужно варить только на воде, а популярные сейчас рецепты на молоке лучше забыть ради своего здоровья. Дело в том, что гречка богата железом, а молоко — кальцием, а вместе эти элементы плохо сочетаются и вызывают дискомфорт в желудке.

Киви

В кожуре киви содержится больше витаминов, клетчатки и антиоксидантов, чем в самой мякоти, поэтому этот продукт полезнее употреблять с кожурой. Чтобы такое блюдо было внешне привлекательным, можно просто добавить шкурку в свежеприготовленный смузи.

Картошка

Молодую картошку необходимо употреблять вместе с кожурой, если хочется сохранить в ней все питательные элементы. Очищенный молодой картофель практически не имеет пищевой ценности, но если кожура была с зеленым оттенком, ее необходимо срезать, поскольку эти места имеют скопления солонина, который токсичен для человека.

Морковь

Многие свыклись с мнением, что термическая обработка уничтожает полезные вещества в продуктах, однако в некоторых случаях этот процесс идет лишь на пользу. Например, в процессе варки количество бета-каротина в моркови и лютеина только возрастает.

Помидоры

После термической обработки помидоры в разы увеличивают содержание вещества ликопина, которое является мощным оружием при борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако салат со свежими помидорами принесут запас витамина С, поэтому она него тоже не стоит отказываться.

Капуста

Термическая обработка существенно снижает количество каротина и антиоксидантов в капусте, поэтому после варки или тушения она не такая полезная, как в свежем виде. Чтобы получить больше пользы от этого продукта, его можно употреблять в квашеном виде, и тогда капуста становится еще и источником витамина С и молочной кислоты.