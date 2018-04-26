В праздничном марафоне куличи обогнали пасху в Ленинградской области

В течение трех месяцев ОФД «Такском» на основании данных контрольно-кассовых чеков онлайн-касс отслеживает динамику потребления в каждом регионе страны. Так, в дни Великого поста большинство россиян сохраняли обычный режим питания: покупки яиц сократились всего на 7%, молочной продукции — на 6%, мяса и алкогольных напитков и того меньше — 1%. Сигареты покупать стали реже на 2%.

За неделю до самого главного праздника православных христиан ОФД «Такском» изучил, как изменилось модель поведения наших граждан. Оценивались семь предпраздничных дней, во время которых совершалось максимальное число покупок.

В Ленинградской области в первую неделю апреля массово закупали куличи. Испечь дома кулинарный шедевр отважились далеко не все хозяйки. Только каждый пятый житель региона купил дополнительную пачку муки и сахара. Рост продаж сливочного масла составил 10%, а реализация творога снизилась на 6%, из чего можно сделать вывод, что такое блюдо как творожная пасха на столах появлялась нечасто.

Желая соблюсти традиции торжества, не скупились жители области на яйца: рост продаж главного пасхального атрибута составил 36,72%. Яичко к Христову дню незначительно — 0,33% − выросло в цене до 70 рублей за упаковку. В среднем по стране, десяток обходился по 76 рублей. Луковой шелухе в Ленинградской области предпочли красители для яиц: их продажи выросли почти в пять раз, а средняя стоимость была 33 рубля за упаковку.

При средней цене на овощи и фрукты 89 рублей жители региона не стали особо обогащать праздничный стол клетчаткой. Продажи этой категории товаров выросли только на 4,9%. При этом, фрукты по более высокой цене стали покупать на 7,65% чаще.

Мясо в предпраздничный период не пользовалось спросом, к тому же, выросло в цене на 7,7%. Купить килограмм продукции можно было за 229 рублей.