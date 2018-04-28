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Жерар Депардье запускает свою линейку продуктов питания в России
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Жерар Депардье запускает свою линейку продуктов питания в России 

ИноСМИ 56 минут назад
Фото: ИноСМИ
Актер, российский гражданин с 2013 года, запустил свою собственную линейку продуктов питания в России. Экологически чистые продукты, представленные под брендом «Жерар Депардье рекомендует», появятся на прилавках супермаркетов «Ашан» в Москве и Московской области, сообщает сайт «20 minutes».
В ассортименте представлены фуа-гра, варенье и водка. «Пища для тела так же важна, как и пища для души. Поэтому очень важно, что мы едим. Моя идея состояла в том, чтобы представить на российский рынок продукты местных производителей, которые, так же как и я, увлечены качеством продуктов и их полезными свойствами», — сказал Жерар Депардье в четверг на пресс-конференции в Москве.
Проект родился из партнерства с российской компанией «Вкусы Франции*». Эко и Био продукты под брендом «Жерар Депардье рекомендует» отличаются «изысканным вкусом и вдохновлены французскими традициями», — говорится в заявлении компании.
* «Вкусы Франции» — российская компания, которая собрала под своим брендом лучших производителей продуктов и напитков в России и странах СНГ. Компания создает уникальные проекты в партнерстве с профессиональными кулинарами и экспертами в мире гастрономии. Первый проект компании — это ЭКО и БИО продукты, признанные Жераром Депардье, гуру кулинарии и виноделия.
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