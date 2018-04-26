Купите это немедленно: 15 бюджетных находок для дачи и пикника с AliExpress

1. Сумка-холодильник (295 руб.)

Эта сумка имеет несколько отделений, в том числе отсек-кулер для еды и напитков. Удобно, переносить всё самое необходимое.

2. Огнестойкий коврик для мангала или барбекю (488 руб.)

Специальная подкладка под гриль или мангал защитит участок от случайного возгорания.

3. Ёршик для чистки барбекю (236 руб.)

А этим ёршиком будет просто очистить решётку гриля от гари.

4. Многофункциональный столовый прибор (67 руб.)

Вилка, ложка и нож в одном приборе. Удобно взять на пикник или использовать во время обедов на участке, чтобы не бегать каждый раз в дом за забытым прибором.

5. Зонт для еды (79 руб.)

Зонт, который защитит оставленную на улицу еду от насекомых.

6. Сумка для воды (186 руб.)

В такой пластиковой сумке удобно переносить питьевую воду или хранить на даче на случай, если возникнут проблемы с водопроводом.

7. Пластиковые тарелки (413 руб.)

Красочные тарелки, которые точно не разобьются. Идеальная посуда для уличных трапез.

8. Красивая одноразовая посуда (81 руб.)

Если во время отдыха на природе вы вообще не хотите думать об уборке, то купите одноразовую посуду. Присмотритесь к красивым вариантам (чтобы поднять себе настроение), например, к таким.

9. Тропический столовый декор (140 руб.)

Отличный тропический декор для летней вечеринки. Можно купить салфетки в виде арбуза, тарелочки-ананасы или трубочки с фламинго.

10. Трубочки с единорогами (81 руб.)

Ещё одно классное столовое украшение, которое наверняка оценят дети.

11. Палочки для канапе (60 руб.)

На природе лучше поменьше трогать еду руками, так что палочки для канапе — настоящий маст-хэв.

12. Держатель для варёной кукурузы (41 руб.)

А с помощью такого держателя удобно есть горячую варёную кукурузу и еду, приготовленную на открытом огне.

13. Надувная подушка (176 руб.)

Если на природе вдруг захочется прилечь, спасёт такая подушка.

14. Яркие стаканы для коктейлей (485 руб.)

Лето — пора коктейлей и прохладительных напитков. Для них подойдут такие красивые стаканы. Они оснащены специальной крышкой, так что можно пить на ходу.

15. LED-свечи (128 руб.)

Тем, кто затеял устроить романтический вечер на природе или просто поздний ужин на воздухе, пригодятся такие безопасные свечи.