Мясной стандарт

Колбасные изделия давно не роскошь, а продукт первой необходимости. Но из сотен наименований колбас и сосисок далеко не все заслуживают места на вашем стол.

Все мы хотим есть только качественные и натуральные продукты. Особенно если речь о мясных изделиях, таких как колбаса и сосиски.

Важнее всего

На полках магазинов среди сотен товаров всегда выгодно выделяются продукты с более низкой ценой. Соблазнительный ценник может быть выставлен по акции, и тогда руки так и тянутся бросить батон колбасы или пачку сосисок в корзину. Но спешить не стоит. Для начала нужно внимательно изучить этикетку.

В любом случае, в первую очередь смотрим на состав. Ингредиенты в нем указываются в порядке убывания: чем раньше упомянут, тем его больше. Так, согласно требованиям ГОСТа в составе молочных сосисок первым должно идти мясо, то есть говядина и свинина, если только вашей целью не является покупка именно соевых продуктов. Увидели в составе мясо птицы или субпродукты? Сразу становится ясно, откуда взялась такая низкая цена. Еще частенько производители кладут вместо мясного фарша так называемый МОМ: смесь костей с остатками на них мяса. В колбасе, произведенной по ГОСТу, такого быть не может. Также обращайте внимание на наличие в составе субпродуктов и крахмала. Их тоже частенько используют недобросовестные производители колбасы. В настоящих качественных колбасах или сосисках должно быть только мясо, без использования его заменителей.

Нормативы

Вопрос качества всегда упирается в госстандарты. Отметка соответствия Межгосударственному стандарту (ГОСТ) дорогого стоит. Требования ГОСТа жесткие и, если продукт прошел эту проверку, вы можете быть уверены, что в этой колбасе — мясо, а не курица и другие заменители. Например, молочные сосиски по ГОСТу должны иметь следующий состав: свинина, говядина, яйца или меланж, коровье молоко, сахар, смесь перцев, мускатный орех или кардамон.

В СССР без сертификации продукты на прилавки не допускались. Сейчас же таких — пруд пруди. И может сложиться впечатление, что раньше продукты были качественнее. Но если разобраться, это не так. Современные стандарты по строгости порой даже превосходят ГОСТ. Например, не так давно появилась независимая организация, которая оценивает различные товары, в том числе и продукты питания, по собственным стандартам, которые во многом превышают ГОСТ. Экспертиза Роскачества включает сотни независимых анализов и дегустаций, по результатам которых продукт получает заветную букву «К» в красном пятиугольнике на упаковку — государственный Знак качества. Чтобы получить этот значок, продукты проходят исследования по 70 методикам в 10 лабораториях. В прошлом году Знак качества получили молочные сосиски компании «Дымов».

Последнее испытание

Итак, состав соответствует высоким требованиям: нет заменителей мяса, крахмала и белковых стабилизаторов. На что еще обратить внимание? Если покупаете сосиски в вакуумной упаковке, следите, чтобы в них не было лишней влаги, а на самих сосисках — наплыва фарша. Выбирая сосиски на развес, уточните у продавца дату производства, состав, срок годности. Традиционно сосиски в натуральной оболочке хранятся 20 суток, в искусственной — 30 суток. Еще один важный критерий: консистенция. Разрежьте сосиски. Их структура не должна быть рыхлой, скорее будет напоминать фарш. И главное: вы должны чувствовать вкус мяса. Душок, привкус, ощущение ненатуральности говорит, что в следующий раз этот товар брать не стоит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Зачастую недобросовестные производители добавляют в ГОСТовскую колбасу или «молочные» сосиски заменители мяса — курицу или субпродукты. Главное, на что следует обращать внимание, — состав. У качественных сосисок на первом месте всегда будет указано мясо. Согласно ГОСТу фарш для «молочных» сосисок делается только из стопроцентного мяса — говядины и свинины.