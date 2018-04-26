Необычные свойства обычного чая

Польза чая известна давно. С добавлением малины согревает, с лимоном и медом помогает прогнать простуду, черный расслабляет и успокаивает, но также может и стимулировать как кофе. Готовится он из одних и тех же листьев, что и зеленый, но они подвергаются ферментации. Легенда гласит, что черный чай возник случайно, когда груз зеленого чая из Китая в Англию залила вода, что привело к его ферментации. МедикФорум выяснил, какие свойства есть у чая. Производители классифицируют чай в зависимости от типа собранных листочков на три основных типа.

Типы чая •самые ароматный чай — крупнолистовой, он производится из целых листьев или их крупных частей; •чай среднелистовой произведен из небольших частей листьев, которые благодаря этому заваривается даже быстрее, чем чай крупнолистовой; •измельченный — производится из чайной пыли и измельченных листьев. Используется для производства чая в пакетиках. Также доступен чай ароматизированный, в который на заключительном этапе добавляются различные ароматизаторы. Это могут быть фрукты, специи, эфирные масла, лепестки цветов.

Польза чая •минеральные вещества: кальций, калий, магний, фтор; •кофеин стимулирует и устраняет признаки усталости; •танин отвечает за слегка терпкий вкус чая. Связывая кофеин, ослабляет его действие, а настой приобретает седативные свойства; •теобромин расширяет сосуды клубочков в почках и обладает мочегонным эффектом; •теофиллин устраняет спазмы гладких мышц, что используется при астме и эмфиземе легких; •полифенолы с выраженными антиоксидантными свойствами. Чтобы полностью использовать действие этих соединений, следует настаивать чай, по крайней мере, в течение 5 минут. Тогда сохранится около 80% этих веществ; •эфирные масла. Что интересно, в двух стаканах черного чая, столько же антиоксидантов, что в одном стакане красного вина, семи апельсинового и 20 стаканах яблочного сока. Чай, благодаря своему составу, благотворно воздействует на организм: •оказывает бактерицидное действие; •противодействует застаиванию крови; •является полезным в лечении диспепсии; •регулирует пищеварение; •благодаря содержанию фтора предохраняет зубы от кариеса; •улучшает самочувствие; •оказывает стимулирующее действие; •улучшает способность к концентрации внимания и мышление; •снимает раздражение глаз; •замедляет старение организма; •защищает от рака.

Как заваривать?

Листья заливают кипятком на 2-5 минут. Употребляя чай заваренный менее, чем за 3 минуты, получится напиток с большим количеством кофеина, а, следовательно, стимулирующее действие. Когда будем увеличивать время заварки чая, то он станет действовать расслабляюще. Стоит помнить, что чай содержит вещества, снижающие всасывание некоторых витаминов и солей, минералов, например, железа и магния. Поэтому его не следует пить во время еды. Ранее ученые нашли средство от мужских измен.