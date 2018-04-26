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Названы оздоровляющие продукты для щитовидной железы
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Названы оздоровляющие продукты для щитовидной железы 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Щитовидная железа отвечает за производство гормонов, влияющих практически на все функции организма. Поэтому так важно избегать возможных нарушений в ее работе: сбои в щитовидной железе могу вызывать нежелательные эффекты, как физического, так и психического свойства. Ученые составили перечень продуктов, употребление которых может защищать от проблем со щитовидкой, от состояния которой напрямую зависят настроение, вес и фертильность, пишет HealthySyle.
«Полезными продуктами для щитовидной железы окажутся те, которые обогащены йодом, антиоксидантами», — отметили специалисты.
Морские водоросли. Самый доступный морепродукт — морскую капусту — следует есть с регулярностью раз в неделю, дали совет врачи. В морской капусте много йода. Вареные яйца. Содержа высокие уровни йода и селена, куриные яйца они помогают щитовидной железе лучше регулировать производство гормонов щитовидной железы. Кисломолочные продукты. По той же причине, что и блюда из вареных яиц. Мясо. В курятине и говядине есть цинк — это один из самых полезных минералов для баланса щитовидной железы. Ягоды. Это лучшие природные источники антиоксидантов — вещества, которые замедляют или прекращают в организме окисление, из-за которого развивается воспалительный процесс. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые обнаружили неожиданную опасность пива. Выяснилось, что этот напиток повышает риск появления злокачественных опухолей.
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