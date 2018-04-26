8 оздоровительных и лечебных свойств петрушки

Вкусовые качества петрушки — это не единственные ее преимущества. Гораздо важнее многочисленные оздоровительные и целебные свойства, благодаря наличию настоящего коктейля из питательных веществ. МедикФорум выяснил все полезные свойства этого растения.

1. Укрепляет организм.

Правильно сбалансированная диета является одним из основных факторов, влияющих на иммунитет. Благодаря витаминам, минеральным солям и флавоноидам петрушка укрепляет иммунную систему, обладает антисептическими, противовоспалительными, мочегонными свойствами. Она очищает организм от токсинов. Растение содержит витамины С, А, К, группы В, фолиевую кислоту и железо, а также калий, кальций, магний, марганец, цинк, медь.

2. Увеличивает производство коллагена.

Коллаген является основным белком соединительной ткани. С возрастом происходит постепенная потеря его количества в организме. Дефицит коллагена вызывает утрату упругости и эластичности кожи, образование морщин и целлюлита, скованность суставов, боли в спине и слабость иммунитета. Витамин С стимулирует выработку коллагена, необходим для его формирования. 100 г петрушки содержит 133 мг витамина С.

3. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушения системы кровообращения — распространенная причина смерти во всем мире. Петрушка является одним из богатейших источников питательных веществ с антиоксидантным действием: витамин С, А, Е, марганец, цинк, медь и флавоноиды. В ее листьях около 554 мг калия на 100 г. Поэтому она увеличивает выведение натрия через почки и снижает артериальное давление.

4. Предотвращает нарушения свертываемости крови.

Недостаток витамина К вызывает проблемы с заживлением ран, чрезмерным менструальным кровотечением, спонтанным и внутренним кровотечением, гематурией, частыми носовыми кровотечениями. В 100 г петрушки содержится до 1640 мкг витамина К, что во много раз превышает ежедневную потребность организма в этом питательном веществе. Противопоказание — это применение антикоагулянтов. Витамин К ослабляет их действие.

5. Положительное влияние на зрение.

Антиоксиданты, защищающие клетки от воздействия окислительного стресса, благоприятно влияют на глаза. Витамин А важен для правильного видения, позволяет адаптироваться в темноте. В 100 г петрушки приблизительно 8425 МЕ бета-каротина, который превращается в организме в витамин А. Витамин С снижает риск развития старческой катаракты, влияет на выработку коллагена, укрепляет кровеносные сосуды. Витамин Е противодействует разрушающей активности свободных радикалов, и предотвращает окисление витамина А.

6. Предотвращает анемию.

Анемия проявляется в склонности к обморокам, бледной коже, слабости, дрожи, расстройству концентрации и выпадению волос. Листья петрушки содержат 6,2 мг железа в 100 г растения. Витамин С увеличивает абсорбцию негемного железа. По этой причине его присутствие рекомендуется людям, соблюдающим вегетарианскую диету.

7. Помогает держать кости и зубы здоровыми.

Основным строительным материалом костей и зубов является кальций. Его дефицит приводит к остеопорозу, склонности к переломам, деформации позвоночника, нарушениям в развитии детей, кариесу. В 100 г листьев петрушки содержится около 138 мг кальция. Здоровье костей и зубов зависит от магния, необходимого для их минерализации.

8. Предотвращает дефекты нервной трубки.

Нейронные дефекты трубки представляют собой группу врожденных дефектов, вызванных аномальным развитием центральной нервной системы. Они являются распространенной причиной смерти младенцев. Фолиевая кислота играет особую роль в профилактике этих дефектов. Петрушка содержит около 152 мг фолиевой кислоты на 100 г. Врачи рассказали о полезных свойствах меда.