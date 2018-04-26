Красота и здоровье. Арбузный уход

Скоро лето, а там и сезон арбузов. Это уникальна ягода, которая очень полезна для организма. Довольно несправедливо, что арбуз часто считается только пищевым продуктом, который богат влагой. Но лишь немногим известно, что эта огромная ягода богата клетчаткой и фолиевой кислотой, и поэтому она обладает не только пищевой, но и целебной ценностью. Арбузы созревают в конце лета — начале осени. Именно тогда он обладает особо полезной мякотью. Витамины в организм могут проникать разными способами, в том числе, и посредством крови. МедикФорум выяснил, как стать более здоровой при помощи просто арбуза.

Арбузные маски

Прежде всего, можно легко использовать арбузную мякоть для того, чтобы протереть шею и лицо. Спустя несколько минут умываемся, для этого используем чистую воду или травяной отвар. Если кожа бледная, то для ее питания вы можете приготовить смесь, в состав которой входит манка, сваренная на молоке, арбузный сок, один желток, оливковое масло и мед — по чайной ложке. Все компоненты растираются до тех пор, пока не образуется однородная вязкая масса. Наносить такое средство нужно на заранее очищенную кожу на 15 минут. На основе арбузного сока можно готовить лосьоны для ухода не только за кожей, ни и за вашими волосами. Всем известно, как хорошо кисломолочные продукты оказывают влияние на волосы. А если приготовить смесь из кефира или йогурта и сока арбуза, то мы получим лечебную косметику, которая поможет сухим волосам, которые склонны к ломкости. Кроме того, вместо кисломолочных продуктов вы можете воспользоваться яйцом, медом или оливковым маслом. Для того чтобы кожа была в тонусе, вы можете использовать замороженный арбузный сок. Им необходимо просто протереть лицо, а затем, не вытирая, оставить на пятнадцать минут. Если кожа нормальная или сухая, ее можно побаловать несложной маской. Она готовится из двух столовых ложек сока арбуза, одного растертого яичного желтка, чайной ложки сметаны, такого же количества постного масла и небольшого количества ячменной муки для того, чтобы масса стала более густой. Все перемешивается и накладывается на кожу на треть часа. Если кожа жирная, то для маски потребуется смешивание одного взбитого яичного белка и двух столовых ложек арбузного сока. Смывается такая маска с использованием прохладной воды. Для того чтобы поры стали более узкими, прежде, чем наносить маску, нужно воспользоваться паровой ванночкой из ромашки. Чтобы подпитать и очистить кожу, следует приготовить следующее средство. Смешивается чашка мякоти арбуза и половина количества банана при сухой коже или кефира — при жирной. Маска наносится на десять-пятнадцать минут.

Как использовать семечки арбуза?

Можно применять не только сок и мякоть арбуза, полезны даже его семечки. Они пригодятся для приготовления очищающей маски. При помощи кофемолки нужно мелко измельчить семечки, предварительно высушенные. Затем их нужно разбавить с помощью теплой воды. Полученная густая маска наносится на кожу с помощью легких массирующих движений. Смывать спустя четверть часа. А если кожа жирная, возможно простое приготовление лосьона для отбеливания кожи, который состоит из сока арбуза и огурца в равном количестве. Этим средством вы можете пользоваться дважды в день. При использовании арбуза стоит очень внимательно следить за своим организмом, так как могут появиться аллергические реакции. Ранее врачи рассказали, что арбузный сок помогает ставить рекорды.