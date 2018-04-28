Что бы съесть для похудения?

О лишних килограммах многие из нас знают не понаслышке. Извечный жизненный вопрос: что бы съесть и как похудеть? МедикФрум попытался найти ответ на этот популярный вопрос.

Сладкое для похудения?

Любимые нами мучные и сладкие продукты, говорят, избавляют от депрессии, но увеличивают в весе. Продукты, способствующие избавлению от лишних килограммов, не так вкусны, но невероятно полезны. Существует мнение, что похудению способствует арбузная диета. Но это далеко от истины. В состав арбузов входит фруктоза, которая очень калорийна. Чтобы не набрать вес, в сутки можно съедать не более одного килограмма арбузов. Кроме того, арбузы растут не везде, а для человека наиболее важны фрукты и овощи, произрастающие в данном регионе. Ферменты, принимающие участие в переработке пищи, тогда работают в оптимальном режиме. Очень полезно сочетание овощных и белковых продуктов. Необходимо также пополнять запасы йода в организме, употребляя морепродукты. Если такой возможности нет, используйте для приготовления пищи йодированную соль. Только применяют ее в блюдах из сырого продукта, иначе йод улетучится. Очень полезными свойствами обладают яблоки. В них, кроме витаминов, есть пектин, который выводит из организма токсины. Среди овощей пальма первенства принадлежит тыкве. Она содержит много провитамина А, который называют каротином, множество других витаминов. Тыква снижает уровень холестерина, способствует нормальной перистальтике кишечника. Полезным для снижения веса является употребление сельдерея. В нем мало калорий и много витамина С. Содержание глутаминовой и никотиновой кислот способствуют хорошей работе мозга и улучшают иммунную систему организма.

От чего лучше отказаться?

Для снижения веса нужно исключить из рациона картофель, как калорийный продукт. Полезным овощем для избавления от излишних килограммов является топинамбур. Это настоящая кладезь витаминов, аминокислот, микроэлементов. Содержание в нем инулина делает его полезным для диабетиков, способствуя снижению уровня сахара в крови. В недалеком прошлом говорили об ананасе, как о фрукте, который способствует снижению веса. Но, являясь низкокалорийным продуктом, особого влияния на уменьшение массы тела он не оказывает. Универсальным продуктом для диетического питания является капуста. Обладая низкой калорийностью, она долго усваивается организмом, создавая при этом ощущение сытости. Наиболее полезной является квашеная капуста, обладающая еще и лечебными действиями. Какие же продукты помогают обмануть желудок, заглушая чувство голода? Одними из этих продуктов являются чай и кофе. Они способствуют синтезу организмом адреналина, кортизола, глюкагона, которые дают чувство насыщения. Очень полезным для снижения веса является овсяный кисель. Обладая очень низкой калорийностью, он содержит много витаминов и микроэлементов. В нем содержатся свободные аминокислоты, на переработку которых затрачивается много энергии. Полезными являются отруби. Они содержат мало калорий и улучшают перистальтику кишечника. При похудении нельзя совсем отказываться от продуктов. Для снижения веса в организме должен происходить распад жиров, для которого необходимы ферменты, получаемые из продуктов питания. И если этих продуктов не будет, то жиры не смогут расщепляться. При правильно подобранном рационе питания лишние нелюбимые килограммы нас покинут. Ранее врачи назвали средство для быстрого сброса веса.