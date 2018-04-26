Как похудеть быстро: молокочай для полезной разгрузки организма

Если в интернете задаться целью поискать информацию о способах похудения, то можно увидеть, что, пожалуй, самый популярный запрос это «как похудеть быстро и без усилий». В каком-то смысле такое желание вполне объяснимо. Сбросить ненавистные лишние килограммы хочется, а вот времени, чтобы пойти после работы в спортзал, категорически нет. Напряженный рабочий ритм в течение дня не позволяет прерываться на полезные диетические перекусы. Силы воли, чтобы перейти на правильное питание и полностью отказаться от блинов со сметаной на завтрак и жареной картошки с котлетами на ужин, хватает тоже не у всех, особенно, когда домашние требуют приготовления блюд из «вредного» списка. МедикФорум подготовил советы по похудению с помощью молокочая.

Как устроить разгрузочный день?

Поэтому для многих людей предпочтительней оказывается устраивать себе разгрузочные дни, чем садиться на длительную диету. Большой популярностью сейчас пользуются разгрузочные дни на молокочае. Как следует из самого названия в состав молокочая входит два ингредиента — чай и молоко. Если молокочай готовить и употреблять правильно, то это поможет очистить организм от шлаков, простумулировать отток желчи, нормализовать обмен веществ, а главное сбросить от 200 грамм до 2 килограмм веса за сутки без вреда для здоровья. Нужно сразу оговориться, что речь идет только о разгрузочных днях. Разгрузочные дни можно устраивать не чаще 1 раза в 10 дней. Сидеть на диете из молокочая для похудения несколько дней подряд не рекомендуется. Дело в том, что молочный чай обладает мочегонным эффектом, и при слишком частом его употреблении организм будет терять так много жидкости, что будут вымываться важные органические соединения, может появиться головная боль и слабость.

Рецепт молокочая

Приготовить молокочай легко. Необходимо вскипятить и остудить 1 литр молока (нежирного), добавить 2-3 столовые ложки чая и дать напитку настояться не менее 20 минут. В готовый напиток можно добавить чайную ложечку меда. Получившийся молокочайный напиток нужно выпить в течение дня, разбив на 5-7 приемов. Кроме молокочая так же необходимо выпить минимум 2 литра воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. Никакого другого питания в этот разгрузочный день быть не должно. Классический рецепт подразумевает использование зеленого чая, так как именно этот сорт особенно богат антиоксидантами, но допустимо заваривать также черный и травяные чаи. Травяные чаи имеют богатую палитру ароматов, способную превратить молокочай в изысканный напиток, а черный чай придаст насыщенный и яркий вкус. Однако нужно иметь в виду, что в черном чае содержится незначительное количество кофеина, и употребление такой смеси вечером может помешать заснуть. Следует помнить, что молоко содержит лактозу, которая не переносится многими взрослыми, вызывая расстройство пищеварения. Поэтому, прежде чем устраивать разгрузочный день на молочном чае, необходимо убедиться, что непереносимости лактозы нет. Кроме того, молокочай противопоказан при болезнях почек, поджелудочной железы, проблемах с желудочно-кишечным трактом, пониженном или повышенном давлении. Ранее эксперты рассказали, как похудеть с помощью кукурузной каши.