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5 проблем кожи, которые характерны весеннему периоду
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5 проблем кожи, которые характерны весеннему периоду 

WomanHit.ru 47 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Проблема №1  Темные круги под глазами появляются весной от нехватки витаминов. Смешайте 2 ч. л. куркумы и 2 ч. л. натурального ананасового сока до состояния кашицы, нанесите массу на лицо. Через 10 минут аккуратно удалите маску. Повторяйте процедуру ежедневно, до получения результата.
Проблема №2  С первым солнцем весной появляется проблема, которая расстраивает многих девушек — веснушки. Вам поможет сок картошки и лимона. Смешайте их в пропорции два к одному. Картофель эффективен в лечении гиперпигментации, в избавлении от пятен и шрамов после угрей, а лимонная кислота считается натуральным отбеливающим средством. Наносите маску перед сном.
Проблема №3  Побыли лишний час на улице и, пожалуйста, кожа горит от солнечных ожогов. С проблемой поможет справиться авокадо. Разомните половину плода в пюре и перемешайте с двумя столовыми ложками воды. Полученную смесь нанесите на проблемные места. Мякоть авокадо богата полезными витаминами, она успокоит кожу, уменьшит ожог и будет стимулировать выработку коллагена.
Проблема №4  Весной наш организм начинает вести себя совсем по-другому. Поэтому у многих появляются сезонные угри. Избавиться от акне поможет яблочный уксус, смешанный с кипяченой водой один к одному. Он содержит кислоту и полезные микроэлементы — калий и магний. Это мощное антибактериальное средство, которое помогает улучшить состояние кожи, пораженной акне. Протирайте им кожу лица ежедневно.
Проблема №5  С пятнами от прыщей поможет справиться зеленый чай. Он содержит фенольные антиоксиданты, которые способствуют рассасыванию рубцов. Измельчите листья в порошок и смешайте 3—4 чайные ложки с небольшим количеством воды до состояния густой кашицы. Нанесите эту смесь на тщательно очищенную и распаренную кожу, оставьте ее на лице на 15—30 минут.
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