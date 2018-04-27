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Чизкейк шар
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Чизкейк шар 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Йогуртовый мусс (4 порции):
Сливки 38% 200 г  Сливочный сыр 110 г  Сахар 120 г  Йогурт 250 г  Желатин 35 г  Мармеладная начинка:
Пюре ягодное 500 г  Вода 150 г  Сахар 100 г  Пектин 10 г  Агар-агар 5 г  Для глазури:
Вода 200 г  Желатин 30 г  Сироп глюкозы 70 г  Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г  Сахар 150 г  Шоколад белый 500 г  Для бисквита:
Мука 200 г  Масло сливочное 200 г  Сахар 200 г  Яйца 6 шт  Разрыхлитель 10 г  Для украшения:
Малина 30 г  Клубника 30 г  Голубика 30 г  Мандарин 60 г  Фисташковая крошка 8 г  Приготовление:
Сделать мармелад: все ингредиенты для мармелада перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать.
Фото: архив ресторана
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