Что покупать на iHerb: руководство для «чайников» и не только

Косметика, биодобавки и витамины, бытовая химия, спортивное питание, полезные продукты, лакомства для домашних животных… На сайте часами зависают и поклонники здорового образа жизни, и бьюти-маньяки, и те, кто просто решил зайти на страницу «на минуточку, одним глазком взглянуть». Если ваша цель — не растеряться в этом многообразии и с умом потратить деньги на действительно стоящие вещи, воспользуйтесь нашим путеводителем по интернет-шопингу.

Косметика

iHerb — рай для фанатов органической косметики. Стоит она дешевле, чем в большинстве онлайн и, тем более, офлайн-магазинов, да и выбор огромен.

Бестселлеры интернет-магазина:

органик-кремы

натуральные масла и другие средства по уходу за кожей взрослых и детей

шампуни и бальзамы без сульфатов, парабенов и силиконов

дезодоранты без солей алюминия

мыло на основе натуральных масел, включая знаменитое черное африканское мыло — must have для обладателей жирной и проблемной кожи

На сайте широкий выбор минеральной декоративной косметики по вменяемой цене и недорогой декоративной косметики самого разного толка. Не так давно на сайте появились корейские косметические марки. Если же требуется «дополнить» корзину какой-нибудь мелочью, чтобы получить в качестве бонуса бесплатную доставка — в нее всегда можно бросить какой-нибудь милый бальзам для губ стоимостью 100-200 рублей или палетку теней — последняя обойдется рублей в 500, причем за качество можно не волноваться.

Биодобавки

Витамины, пробиотики, гомеопатия, натуральные лекарственные средства вроде растительных ферментов для пищеварения, экстракта грейпфрутовых косточек, капсул с прополисом или настойки эхинацеи — раздел, посвященный товарам для здоровья, на iHerb огромен. Выбирать можно по названию (например Омега-3), ингредиентам или проблемам (от акне и аллергии до хронической усталости и язвы).

Не забыты и домашние питомцы: для них можно найти специальные витамины, пробиотики и другие «оздоровительные» добавки, лакомства вроде собачьего печенья или, например, жевательные таблетки от аллергии и специальные средства для чистки зубов.

Спортивное питание и суперфуды

Семена чиа, ягоды маки, пудра граната, смеси проростков, всевозможные водоросли, не говоря уже о банальных ягодах годжи или асаи — любителям разнообразить свой рацион суперфудами или делать смузи на iHerb всегда есть чем поживиться. Для фанатов фитнеса и спорта — протеиновые или энергетические батончики, коктейли, аминокислоты.

Полезные продукты

Если никак не удается найти по вменяемой цене кокосовую или миндальную муку, киноа, безглютеновую смесь для выпечки, полезную гималайскую соль, сироп агавы, безопасный подсластитель стевию во всех видах, цельнозерновые мюсли с настоящими орехами или семечками, невредные чипсы — то вам тоже на iHerb.

Порывшись в поиске, можно обнаружить диковинные продукты вроде кокосовой манки или сиропа якона. «Хербоманы», как называют себя завсегдатаи этого интернет-магазина, также особенно любят разделы специй и соусов, круп и сладостей. Единственный минус продуктовой корзины с «херба» — посылки получаются очень тяжелыми.

Чаи Черные, зеленые, белые, травяные, для «сияющей» кожи, детокса, борьбы с простудой или стрессом, улучшения пищеварения или сна, россыпью, в пакетиках или пирамидках, с кофеином или нет — на любой вкус в прямом и переносном смысле слова. Отдельно можно приобрести добавки для чая — ягоды бузины, шиповника и прочие ароматные и полные витаминов сухофрукты, причем во внушительных, почти что полукилограммовых пакетах. Есть чаи в красивых металлических баночках — при стоимости 400-600 рублей они выглядят значительно дороже и прекрасно подходят для подарка.

Средства для ароматерапии

Эфирные масла, причем отличного качества, стоят там в среднем в два-три раза дешевле, чем в большинстве отечественных и зарубежных интернет-магазинов, торгующих подобной продукцией. Стоит обратить внимание на свечи (никакого вредного парафина и химических отдушек, исключительно натуральные воски и эфирные масла), а также цветочные воды (отличная замена тоникам для лица), для полного арома-счастья — натуральные спреи для ароматизации комнаты или постельного белья.

Бытовая химия

Разумеется, на натуральной основе и не содержащая вредных ингредиентов, разъедающих кожу или вызывающих раздражение слизистых. Это, в первую очередь, эко-средства для мытья посуды, плюс пятнавыводители, стиральные порошки и составы для чистки сложных и деликатных поверхностей.

Полезные мелочи

И бесполезные, но приятные — тоже. В разделе «Дом» попадаются разные «сопутствующие» товары, которые всегда могут пригодиться, от сумок из эко-бамбука для покупок до органайзеров-таблетниц для витаминов. В разделе «Красота» — самые разные бьюти-средства: расчески, отличные щетки с натуральной щетиной для массажа и борьбы с целлюлитом, кисти для макияжа. Словом, за выбором дело не станет.