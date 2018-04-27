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Как сварить вино из одуванчиков?
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Как сварить вино из одуванчиков? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Недавно прочитала книгу Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков», и стало интересно: неужели такое действительно есть?
— Некоторые огородники считают одуванчик злостным сорняком, а любители и повара знают: из них можно приготовить много вкусного и полезного, — говорит шеф-повар красноярской сети ресторанов Роман Патрашов. — Из листьев и стебельков делают настойки, отвары, некоторые даже добавляют в супы и салаты. Совсем оригинальное блюдо — это варенье, которое напоминает вкус мёда. В одуванчиках есть магний, натрий, калий, кальций, фосфор, железо. Чтобы сварить вино, цветки собирают в тёплую солнечную погоду, когда они только раскрылись. Готовят все по-разному, но чаще всего добавляют лимон, апельсин, мяту, сахар и изюм. Вкус получается на любителя, немного сладковатый.
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