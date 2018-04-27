Самое романтичное блюдо народности мяо

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 26 апреля / Синьхуа / — Каждый год приблизительно на 15-й день 3-го лунного месяца в семьях народности мяо, проживающих в уезде Тайцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автомномного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, начинают готовить блюдо под названием «цзымэйфань», или «сестринский рис», в ожидании романтического мяоского праздника — Фестиваля сестер.

Цзымэйфань — это приготовленный на пару клейкий рис, который предварительно вымачивают в растительных соках разного цвета. Во время Фестиваля сестер мяоские юноши просят у понравившихся им девушек цзымэйфаня, а те угощают их порцией этого блюда с запрятанным внутрь каким-либо предметом, тем самым выражая свои чувства. Фотографии Синьхуа/Лю Кайфу

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 26 апреля /Синьхуа/ — Каждый год приблизительно на 15-й день 3-го лунного месяца в семьях народности мяо, проживающих в уезде Тайцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автомномного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, начинают готовить блюдо под названием «цзымэйфань», или «сестринский рис», в ожидании романтического мяоского праздника — Фестиваля сестер.

Цзымэйфань — это приготовленный на пару клейкий рис, который предварительно вымачивают в растительных соках разного цвета. Во время Фестиваля сестер мяоские юноши просят у понравившихся им девушек цзымэйфаня, а те угощают их порцией этого блюда с запрятанным внутрь каким-либо предметом, тем самым выражая свои чувства. Фотографии Синьхуа/Лю Кайфу

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 26 апреля /Синьхуа/ — Каждый год приблизительно на 15-й день 3-го лунного месяца в семьях народности мяо, проживающих в уезде Тайцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автомномного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, начинают готовить блюдо под названием «цзымэйфань», или «сестринский рис», в ожидании романтического мяоского праздника — Фестиваля сестер.

Цзымэйфань — это приготовленный на пару клейкий рис, который предварительно вымачивают в растительных соках разного цвета. Во время Фестиваля сестер мяоские юноши просят у понравившихся им девушек цзымэйфаня, а те угощают их порцией этого блюда с запрятанным внутрь каким-либо предметом, тем самым выражая свои чувства. Фотографии Синьхуа/Лю Кайфу

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 26 апреля /Синьхуа/ — Каждый год приблизительно на 15-й день 3-го лунного месяца в семьях народности мяо, проживающих в уезде Тайцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автомномного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, начинают готовить блюдо под названием «цзымэйфань», или «сестринский рис», в ожидании романтического мяоского праздника — Фестиваля сестер.

Цзымэйфань — это приготовленный на пару клейкий рис, который предварительно вымачивают в растительных соках разного цвета. Во время Фестиваля сестер мяоские юноши просят у понравившихся им девушек цзымэйфаня, а те угощают их порцией этого блюда с запрятанным внутрь каким-либо предметом, тем самым выражая свои чувства. Фотографии Синьхуа/Лю Кайфу

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 26 апреля /Синьхуа/ — Каждый год приблизительно на 15-й день 3-го лунного месяца в семьях народности мяо, проживающих в уезде Тайцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автомномного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, начинают готовить блюдо под названием «цзымэйфань», или «сестринский рис», в ожидании романтического мяоского праздника — Фестиваля сестер.

Цзымэйфань — это приготовленный на пару клейкий рис, который предварительно вымачивают в растительных соках разного цвета. Во время Фестиваля сестер мяоские юноши просят у понравившихся им девушек цзымэйфаня, а те угощают их порцией этого блюда с запрятанным внутрь каким-либо предметом, тем самым выражая свои чувства. Фотографии Синьхуа/Лю Кайфу