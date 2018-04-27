В Барнауле наградили победителей конкурса «Похудей-ка с „Завьяловской“

Впереди — жаркое лето! И многие хотят привести себя в форму после длительной зимы.

«АиФ-Алтай» решили узнать у своих читателей, а как же они готовятся к лету и какие диеты считают более эффективными. Именно поэтому мы и запустили вместе с Бочкаревским пивоваренным заводом фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!».

Ведь всем известно, что вода, а особенно минеральная, — самый важный продукт для похудения, и она используется в многочисленных диетах.

Наши читатели присылали очень много разных рецептов. И овсянка на завтрак, и овощи, и даже запеченная в фольге куриная грудка с салатом из маринованного кабачка и огурца! И все это обязательно с минеральной водой «Завьяловской». Некоторые участники признавались, что просто один день в неделю устраивают разгрузочный день: пьют только минеральную воду! И чувствуют себя замечательно!

А кому-то минеральная вода «Завьяловская» помогает даже в спортивной карьере! Например, наш участник Сергей Нефедов занимается пауэрлифтингом 2 года.

«Во время подготовки к соревнованиям я сажусь на диету — «сушку». Исключаю полностью углеводы из своего питания и пью много воды. Выбрал для себя минеральную воду «Завьяловская», нравится вкус и чувствую ее пользу для организма. С водой «Завьяловской» я получаю только 1 места», — написал Сергей.

Но в итоге в нашем конкурсе победила Ольга Щеголькова, которая не только прислала рецепт диеты, но и еще написала стихи:

«Из Завьялово вода — для диеты хоть куда!

Пью — ничуть я не полнею, только видно — молодею.

Вкусна водичка из Завьялово, и глаз горит, и щечки алые!»

Именно Ольга получила больше всего голосов на сайте и выиграла наш главный приз — упаковку минеральной воды «Завьяловская» и абонемент в бассейн, чтобы и дальше поддерживать себя в отличной форме.

«Я очень люблю минеральную воду «Завьяловская», потому что в ней содержится магний — лучшее средство от стрессов. Вся моя семья с удовольствием пьет эту воду» — рассказала победительница.

Пока Ольга ехала к нам в редакцию на награждение, она сочинила еще одно стихотворение. Представляем его вашему вниманию:

Ода «Завьяловской»

Не поеду я жить в Гималаи,

Мне в Тибетах, конечно, не жить,

А поеду в село я Завьялово

Пить водичку, здоровенькой быть!

Здесь в воде много пользы и свежести,

Не пойду на прием я к врачу.

Кальций, магний и прочие прелести,

Пей бесплатно, бери — не хочу!

Пей «Завьялово» в будни и в праздники,

Пей и только душой расцветай

За удачу, любовь и за радости,

За любимый и гордый Алтай!

В заключение Ольга пожелала всем читателям вести здоровый образ жизни, правильно питаться, и пить минеральную воду «Завьяловская».

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