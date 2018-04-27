Бодрый гид: как начать разбираться в разных сортах кофе

Кофейные деревья произрастают во многих странах с тропическим климатом. Однако некоторые производители особенно славятся своими сортами и удивительными свойствами зерен. Краткий тур по знаменитым кофейным регионам — в материале Forbes Life.

Вулканический кофе Гватемалы

В этой стране кофе выращивается в восьми регионах с разным климатом. Погодные условия каждого из них по-особому влияют на вкус, поэтому Гватемала может похвастаться большим разнообразием кофейных нот. Иногда деревья произрастают тут прямо на склонах вулканических гор, благодаря чему один из самых известных гватемальских сортов получил название «антигуа вулканический». Этот кофе отличается пряным и дымным ароматом, а также небольшой горчинкой.

Другой известный местный сорт — кобано, названный в честь провинции, в которой его производят. Несмотря на проливные дожди, которые не дают зернам высушиваться в естественных условиях, кобано славится высоким качеством. В отличие от антигуа, напиток из зерен этого сорта имеет мягкий и нежный вкус, а также радует отличается ароматом темного фундука и какао.

Самый дорогой напиток из Индонезии

Индонезия возобновила кофейное производство совсем недавно — в середине прошлого века — однако уже успела стать заметным поставщиком в этой индустрии. Джампит — знаменитый сорт индонезийского кофе с острова Ява, зерна которого просушиваются под открытым солнцем. Благодаря такой обработке кофе приобретает приятный земляной привкус и яркое шоколадное послевкусие. Любителям фруктовых нот понравится мягкий и сладковатый сорт торкай с легкой кислинкой. А для настоящих гурманов индонезийцы производят кофе копи-лувак, признанный одним из самых дорогих в мире (его стоимость может достигать $1000 за кг). Он отличается специфическим способом обработки: мусанги, небольшие животные, питаются кофейными бобами, однако в процессе пищеварения зерна остаются целыми и подвергаются ферментации желудочным соком. Их собирают, а затем используют для приготовления ароматного, тонкого и мягкого кофе с насыщенной консистенцией.

Эфиопия — родина кофе

Кофейные плантации в этой стране можно найти повсюду, ведь Эфиопия — предполагаемая родина арабики. Во влажном тропическом климате деревья растут без участия человека, поэтому эфиопский кофе считается органическим. Самый известный местный сорт — сидамо. Он отличается нежным фруктовым ароматом с винным вкусом и долгим послевкусием. Эфиопский мокко известен тем, что произрастает на высоте от 2000 до 5000 м и собирается вручную. В отличие от мягкого сидамо, мокко имеет более насыщенный и крепкий шоколадный вкус и небольшую кислотность. Интересно, что в Эфиопии вкус кофе отличается в зависимости от времени года. Самым приятным считается напиток, приготовленный из зерен, которые были собраны сразу же в начале сезона.

В Эфиопии к кофейному ритуалу относятся очень серьезно и устраивают по этому случаю настоящие церемонии. Зерна обжаривают в уютном семейном кругу или в присутствии гостей. После этого молотый кофе кладут в специальный сосуд и заваривают. Первое заваривание обязательно проводит мужчина, второе — женщина, третье — ребенок. Затем бодрящий напиток разливается по маленьким чашкам без ручек. По традиции каждый гость должен выпить как минимум три таких порции, иначе он обидит хозяев дома.

О чем стоит помнить при заказе кофе за рубежом

В Италии к кофе также особенное отношение. Именно там появились капучино, латте, макиато, фраппучино и другие рецепты. Однако заказывать их приянто в первой половине дня. После обеда лучше выбирать ристретто или эспрессо. Стоит отметить, что итальянцы славятся не только разнообразием напитков, но и обжаркой. Считается, что итальянская обжарка одна из лучших. При обработке зерна приобретают приятный вкус с выраженной горчинкой, и кофе, приготовленный из них, отлично подходит для обеденного перерыва.

Во Франции стоит забыть о латте или капучино. Чтобы не вводить местных официантов в ступор, лучше заказать кофе-о-лэ (с молоком). Также вам могут предложить кофе гурмэ — набор мини-пирожных с эспрессо.

В Турции кофе готовят, доводя его до кипения на медленном огне. Затем щедро посыпают специями. Получается ароматный пряный и сладкий напиток с восточным ароматом. Часто кофе подается вместе с рахат-лукумом.

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