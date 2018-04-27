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Состоялась презентация дизайна стаканов к Чемпионату мира по футболу
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Состоялась презентация дизайна стаканов к Чемпионату мира по футболу 

ИнформУпак 2 часа назад
Коллекция стаканов называется «FOOTBALL». Она представлена в разных объемах — от 150 до 500 мл — и будет использоваться в кафе, ресторанах и фан-зонах во время чемпионата. Коллекцию объединяет девиз «Играй. Наслаждайся. Живи». При разработке стаканов производитель сделал их максимально удобными, экономичными и экологичными. Они не обладают посторонним запахом и легко поддаются переработке.
Одноразовая посуда из бумаги — не случайное решение для приближающегося мероприятия, ведь одно из правил, которого придерживаются организаторы — максимально уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
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