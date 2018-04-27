Готовим шашлык: шесть лучших рецептов (ФОТО)

Близятся майские праздники — время «больших шашлыков»! Все, кто не уезжает за рубеж, уже мечтает отведать шкворчащего мяса «с пылу, с жару», вдохнуть его упоительный аромат пополам с дымком. Рецептов шашлыков великое множество и каждый уверен, что только его способ — самый-самый! Попробуем свести воедино опыт лучших мастеров и проанализировать, что же важно, чтобы шашлык получился великолепным, из чего бы мы его ни взялись делать.

На чем жарим

Сейчас любители шашлыков чаще всего используют готовый уголь для мангала. Но есть и такие, кто не признает покупной уголь, предпочитая сначала сжечь «на угли» специально припасенные для этого дрова.

Для шашлыков подойдут березовые, дубовые, ольховые дрова. Совершенно прекрасна древесина плодовых деревьев: яблони, груши, вишни и сливы. Угли из таких дров дают отличный жар, долго держат температуру и придают мясу приятный аромат! А вот еловые и сосновые дрова для приготовления шашлыков не годятся: в них слишком много смол. Угли должны прогореть, но держать стойкий жар. Только над такими углями получаются правильно прожаренные шашлыки. Жир, капающий с шашлыков, может местами приводить к местному оживлению огня, в таком случае язычки пламени нужно осаживать, например, сбрызнув небольшим количеством воды, иначе шашлык подгорит и будет горчить.

Какое мясо выбрать

Свинина Самый распространенные и уже ставший классическим шашлык готовят из свинины, если, конечно, религиозные убеждения не накладывают ограничения на этот вид мяса. Лучше всего выбирать шейку с прослойками жира. Для нанизывания на шампуры мясо надо порезать кусочками размером с крупное куриное яйцо так, чтобы нанизывать куски вдоль волокон. Тогда соки не так активно вытекают и остаются, словно запечатанные, внутри. Если жарим мясо на решетке, то режем его на плоские куски шириной примерно 2 см поперек волокон. Свинину можно замариновать всего на три часа, но если оставить ее в маринаде на всю ночь, вкус от этого не пострадает. Наоборот, мясо станет только нежнее.

Баранина Есть мастера, которые признают шашлык только из баранины, хотя это мясо заметно дороже. Действительно, аромат баранины не спутать ни с чем! Для шашлыка надо выбирать мясо молодого животного. Цвет жира у такого мяса белый, а не желтоватый. Годится баранья нога или ребрышки. Мясо режем на небольшие куски, не пытаясь освободить его от всех косточек. Длинные кости стоит порубить. Ногу ягненка можно, хорошенько промариновав, запечь и целиком. Шашлык из баранины стоит мариновать часов пять, если только это не молочный ягненок. Приготовив, есть горячим. Остывая, это мясо теряет свою прелесть.

Говядина Говядину и телятину можно отнести к диетическому мясу. Очень многие предпочитают именно шашлык из говядины, особенно те, кто придерживается низкоуглеводных белковых диет, так модных в последние годы. Лучше всего готовить шашлык из шеи, это мясо самое нежное, шашлык из него не будет казаться суховатым, как, например, из карбоната. Говядина — довольно капризное мясо для шашлыка. Его надо очень хорошо промариновать, иначе шашлык будет казаться жестковатым. Желательно оставить мясо в маринаде на ночь или больше. Очень хорошо подходит для говядины маринад на основе минеральной воды.

Курица Куриное мясо — самый быстро маринующийся продукт для шашлыка. Курицу достаточно мариновать всего полчаса-час, и можно готовить. Быстрее готовится только рыба, которую можно запекать, вообще не маринуя. Лучше всего для куриного шашлыка использовать ножки или крылья. Суховатое мясо грудки вас, скорее всего, разочарует. Оно не слишком подходит для приготовления на углях.

Кролик Крольчатину нечасто используют для шашлыков. Между тем, это нежнейшее мясо, которое легко маринуется и быстро готовится на углях. Разрубив косточки, его надо порезать на порционные куски по размеру чуть больше, чем если бы мы готовили шашлык из баранины или свинины. Мариновать кролика для шашлыка надо часа три-четыре.

Субпродукты Печень, сердце, почки и бычьи семенники отлично подходят для приготовления шашлыков. Они не так популярны у нас, а вот наши соотечественники, переехавшие в США, например, обожают такого рода деликатесы. Субпродукты можно даже не мариновать, а чуть-чуть вымочить в подсоленной воде и сразу жарить, посыпав специями и перцем. Почки лучше порезать помельче и вымачивать подольше, меняя воду. Главное условие при приготовлении шашлыков из субпродуктов — все это должно быть порезано на довольно мелкие кусочки (с половинку куриного яйца, не больше) и очень быстро приготовлено в сильном жару, поближе к углям. Тогда субпродукты раскрываются с наилучшей стороны. Есть их надо только что приготовленными — остывая, они теряют свою притягательность и волшебный вкус.

Рыба Принято считать, что лучшие сорта рыбы для мангала — это семга, форель и кижуч. Но и рыба подешевле отлично подходит для запекания и не разочарует вас. Главное — взять потрошеную рыбу целиком, прямо с головой. Годится карп, треска, судак или хек. Мелкую рыбку лучше запекать в фольге. Очищенную от внутренностей рыбу посыпаем внутри и сверху ароматными травами и перцем, солим и выкладываем на рыбу тонко порезанный прямо со шкуркой лимон. Можно, запекая сбрызнуть рыбу гранатовым соком, это придаст ей тонкий изысканный вкус.

Заворачиваем в фольгу, помещаем на решетку и запекаем на углях, поворачивая с боку на бок. Мелкую рыбу достаточно подержать минут 8 на каждом боку, для рыбы покрупнее может потребоваться и полчаса, все зависит от размеров рыбы и жара, который дают угли. Если рыба очень крупная, лучше разрезать ее на толстые куски и завернуть в фольгу каждый в отдельности.

Маринады

Маринады для шашлыков делают самые разные. Раньше мясо просто сохраняли в перебродившем виноградном соке, чтобы сохранить его подольше. Сейчас как только ни изощряются! Маринуют мясо в вине, гранатовом и лимонном соке, в кефире, квасе, минеральной воде, майонезе и сметане. Главное в любом маринаде — соединить мясо с репчатым луком, перцем и солью, добавив кислую составляющую. Вот только несколько рецептов маринада.

Классический, с вином

Порезать репчатый лук толстыми полукольцами из расчета 4 средних луковицы на 1 кг мяса. Мясо посолить, поперчить, выложить слоями, щедро перемежая слои луком и поливая сухим красным вином (примерно 2/3 стакана вина на 1 кг мяса). Такой маринад прекрасно подходит для говядины, баранины и свинины.

С лимоном и минеральной водой

Лук репчатый 4 штуки порезать мелко, выдавить в лук сок 1 лимона, потереть все руками. Мясо посолить, поперчить, выложить слоями, перекладывая луком, смешанным с лимонным соком, и поливая каждый слой газированной минеральной водой из расчета 1,5 стакана воды на 1 кг мяса. Оставить на ночь. Такой маринад идеально подходит для приготовления шашлыка из говядины, но и для баранины, и для кролика тоже годится.

Кефирный маринад

1 литр кефира смешать с 2 ст. л. растительного масла. На 1 кг птицы или мяса взять 4 луковицы мелко порезать, смешать с 3 ст. ложками порубленной зелени (годится укроп, петрушка, кинза). Мясо посолить, поперчить, выкладывать слоями, посыпая каждый слой смесью репчатого лука с зеленью и щедро поливая кефиром, сдобренным маслом. Такой маринад очень хорош для птицы и кролика, но и любой другое мясо получится в нем очень нежным и вкусным.

Это основные маринады. Дальше — кто во что горазд: многие добавляют сок лайма, гранатовый сок, чеснок, лавровый лист, мед, бесчисленное количество специй… Вот, например, несколько рецептов изысканного маринада, который придает мясу совсем особый шик.

С медом и соевым соусом

На 1 кг мяса потребуется 6 ст. л. соевого соуса, который надо разогреть на водяной бане и смешать с 1 ст. л. меда, выдавить туда же 3 дольки чеснока, перемешать с кусочками мяса так, чтобы смесь обволокла их со всех сторон, посыпать хмели-сунели и еще раз перемешать. Этот маринад идеально подходит для куриных крылышек и кролика.

С острой горчицей и пряными травами

К 200 гр острой горчицы добавить 2 ст. л. майорана, по 0, 5 ч. л. розмарина и орегано, 4 лавровых листа мелко поломать, перемешать все с мясом.

С томатным соусом и травами

2 ст. л. острого томатного кетчупа перемешать с 3 ст. л. растительного масла, измельчить туда же 2 зубчика чеснока, 2 небольших луковицы, добавить по 1 ч.л. розмарина и майорана, щедро посолить и поперчить.

Как и сколько мариновать

Мариновать мясо можно в пластиковой, керамической, стеклянной или эмалированной посуде. Алюминиевая посуда не годится, поскольку алюминий окисляется и придает мясу неприятный вкус. В крайнем случае, можно просто смешать все ингредиенты в прочном полиэтиленовом пакете, плотно увязав его. Мясо, погруженное в маринад, должно храниться в прохладном месте, лучше всего в холодильнике.

Быстрее всего маринуется курица, затем следуют кролик, свинина, баранина. Говядину надо мариновать дольше всего. Чем крупнее куски и чем больше общий объем мяса, тем дольше оно маринуется. Рыбу и субпродукты вообще лучше не мариновать, готовить сразу.

Если вам кажется, что мясо может получиться жестким, добавьте в маринад мелко порезанный плод киви или кусочки ананаса. Это ускорит процесс и сделает мясо мягче. Но никогда не используйте в маринаде уксус, результат получится слишком грубым. И вообще контролируйте количество кислых ингредиентов. Их избыток может привести к обратному эффекту: мясо, наоборот, станет более жестким.

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