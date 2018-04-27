Рецепт дня: паста с морепродуктами

610 calories

Паста с морепродуктами

Рецепт блюда от ресторана Mentano. Паста с морепродуктами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 610 ккал

Ингредиенты

Помидоры (черри) 50 г Креветки 50 г Кальмары 50 г Мидии 50 г Перец (чили) 2 г Чеснок 2 г Петрушка 2 г Масло (оливковое) 20 г Соль 1 г Перец (чёрный молотый) 1 г Вино (белое) 20 г Макароны (спагетти) 100 г Все морепродукты обжарьте с чесноком и чили, затем добавьте белое вино.

Спагетти отварите до состояния al dente.

Соедините пасту с морепродуктами, добавьте помидоры черри и специи.

Выложите пасту в глубокую тарелку и украсьте петрушкой. Приятного аппетита!

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