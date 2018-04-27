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Рецепт дня: паста с морепродуктами
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Рецепт дня: паста с морепродуктами 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
610 calories
Паста с морепродуктами
Рецепт блюда от ресторана Mentano. Паста с морепродуктами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 610 ккал
Ингредиенты
Помидоры (черри) 50 г Креветки 50 г Кальмары 50 г Мидии 50 г Перец (чили) 2 г Чеснок 2 г Петрушка 2 г Масло (оливковое) 20 г Соль 1 г Перец (чёрный молотый) 1 г Вино (белое) 20 г Макароны (спагетти) 100 г  Все морепродукты обжарьте с чесноком и чили, затем добавьте белое вино.
Спагетти отварите до состояния al dente.
Соедините пасту с морепродуктами, добавьте помидоры черри и специи.
Выложите пасту в глубокую тарелку и украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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