Рулет из лаваша 

Рулеты готовятся очень просто и быстро, но и вкус при этом отменный. Готовим вместе! Ингредиенты
тонкий лаваш 2 шт.
сладкий перец 1 шт.
майонез 0, 5 пачки
пучок зелени 1 шт.
янтарный сыр 1 упаковка
икра зернистая 1 баночка
Способ приготовления Помойте перец и зелень, а затем мелко нарежьте.
Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко
Разложите лаваши.
Один лаваш намажьте майонезом, посыпьте зеленью и перцем.
Второй лаваш намажьте сыром и икрой.
Сверните два лаваша в две «трубочки» и порежьте на кусочки в 2–3 сантиметра.
Все — закуска готова!