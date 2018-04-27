Рулет из лаваша

Рулеты готовятся очень просто и быстро, но и вкус при этом отменный. Готовим вместе! Ингредиенты

тонкий лаваш 2 шт.

сладкий перец 1 шт.

майонез 0, 5 пачки

пучок зелени 1 шт.

янтарный сыр 1 упаковка

икра зернистая 1 баночка

Способ приготовления Помойте перец и зелень, а затем мелко нарежьте.

Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко

Разложите лаваши.

Один лаваш намажьте майонезом, посыпьте зеленью и перцем.

Второй лаваш намажьте сыром и икрой.

Сверните два лаваша в две «трубочки» и порежьте на кусочки в 2–3 сантиметра.

Все — закуска готова!