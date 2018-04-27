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Рулет из лаваша
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Рулет из лаваша 

Карельские вести 1 час назад
Рулеты готовятся очень просто и быстро, но и вкус при этом отменный. Готовим вместе! Ингредиенты
тонкий лаваш 2 шт.
сладкий перец 1 шт.
майонез 0, 5 пачки
пучок зелени 1 шт.
янтарный сыр 1 упаковка
икра зернистая 1 баночка
Способ приготовления Помойте перец и зелень, а затем мелко нарежьте.
Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко
Разложите лаваши.
Один лаваш намажьте майонезом, посыпьте зеленью и перцем.
Второй лаваш намажьте сыром и икрой.
Сверните два лаваша в две «трубочки» и порежьте на кусочки в 2–3 сантиметра.
Все — закуска готова!
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