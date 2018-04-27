Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали

Если вы любите готовить, времяпрепровождение у плиты не считаете каторжным трудом, а, напротив, обожаете радовать своих близких новыми вкусными блюдами, это видео точно для вас.

Вы наверняка согласитесь, что изо дня в день готовить макароны, курицу, картошку и гречневую кашу с сосисками скучно и неинтересно. Нет, разумеется, когда совсем нет времени или сил можно и магазинные пельмени в воду покидать, и пиццу на дом заказать, и вообще отправить всех спать голодными… Но если руки так и чешутся создать что-нибудь оригинальное и интересное, в ход идет фантазия и начинается процесс импровизации.

Воплотить свои творческие порывы и сделать это не банально, а так, чтобы точно удивить своих близких и знакомых, можно только дав волю воображению. Или воспользовавшись необычными, но крутыми лайфхаками из этой подборки.