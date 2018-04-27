АиФ-Алтай наградил победителя конкурса «ЕШЬ и ХУДЕЙ с „Алтайским бройлером“

АиФ-Алтай регулярно проводит фотоконкурсы для своих читателей. Но особенно мы любим проводить кулинарные соревнования. В этот раз редакция решила узнать, как же можно есть и худеть одновременно? Ведь скоро лето, и подготовка к пляжному сезону уже началась.

Всем известно, что куриная диета — простой и недорогой способ привести в порядок фигуру за относительно короткий срок. Именно поэтому АиФ-Алтай и запустил фотоконкурс «ЕШЬ и ХУДЕЙ с „Алтайским бройлером“».

В редакцию присылали очень много рецептов: блюда грузинской и европейской кухни, а также куриные рулеты и даже холодец из курицы! Но победу одержал всеми любимый и самый диетический салат «Цезарь». Его приготовил Вячеслав Кондаков.

«Я готовлю самый популярный салат нашего времени — «Цезарь»! Он легкий и невероятно вкусный, — признался Вячеслав. — Я покупаю куриное филе от «Алтайского бройлера» — потому что это диетическое мясо. В заправке я не использую майонез — он очень калорийный. Вместо него я покупаю греческий йогурт — кисловатый, с плотной, густой консистенцией. В столовой ложке такого йогурта всего 8 ккал. Он неплохо подходит для заправки салатов из зелени и овощей».

Вячеслав получил диплом и приз — сертификат на массаж в клинике медицинского университета! Приглашаем всех читателей АиФ-Алтай и дальше участвовать в наших конкурсах, и выигрывать такие замечательные призы.