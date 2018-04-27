Ещё
АиФ-Алтай наградил победителя конкурса «ЕШЬ и ХУДЕЙ с „Алтайским бройлером“
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву

АиФ-Алтай наградил победителя конкурса «ЕШЬ и ХУДЕЙ с „Алтайским бройлером“ 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
АиФ-Алтай регулярно проводит фотоконкурсы для своих читателей. Но особенно мы любим проводить кулинарные соревнования. В этот раз редакция решила узнать, как же можно есть и худеть одновременно? Ведь скоро лето, и подготовка к пляжному сезону уже началась.
Всем известно, что куриная диета — простой и недорогой способ привести в порядок фигуру за относительно короткий срок. Именно поэтому АиФ-Алтай и запустил фотоконкурс «ЕШЬ и ХУДЕЙ с „Алтайским бройлером“».
В редакцию присылали очень много рецептов: блюда грузинской и европейской кухни, а также куриные рулеты и даже холодец из курицы! Но победу одержал всеми любимый и самый диетический салат «Цезарь». Его приготовил Вячеслав Кондаков.
«Я готовлю самый популярный салат нашего времени — «Цезарь»! Он легкий и невероятно вкусный, — признался Вячеслав. — Я покупаю куриное филе от «Алтайского бройлера» — потому что это диетическое мясо. В заправке я не использую майонез — он очень калорийный. Вместо него я покупаю греческий йогурт — кисловатый, с плотной, густой консистенцией. В столовой ложке такого йогурта всего 8 ккал. Он неплохо подходит для заправки салатов из зелени и овощей».
Вячеслав получил диплом и приз — сертификат на массаж в клинике медицинского университета! Приглашаем всех читателей АиФ-Алтай и дальше участвовать в наших конкурсах, и выигрывать такие замечательные призы.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле наградили победителей конкурса «Похудей-ка с «Завьяловской» Специалисты рассказали о признаках недоброкачественности меда 12 блюд из курицы. Любимые рецепты читателей АиФ-Алтай
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива1
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву4
Распутина обидела Бузову: «Встала и ушла»9
Продукты, которые почти все готовят неправильно
Американка облысела из-за предсвадебной подготовки14
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
00:07
Звезда подправила откровенный снимок и поплатилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение