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Как в ресторане: лучшие рецепты шашлыка
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Как в ресторане: лучшие рецепты шашлыка 

Мир24 22 минуты назад
Фото: Мир24
Впереди выходные дни и майские праздники, время весенних пикников, когда так хочется приготовить на мангале всякую аппетитную еду с дымком! Аромат шашлыков уже струится в нашем воображении и мешает сосредоточиться на работе. Чтобы ваш шашлык получился самым вкусным и нетривиальным, мы попросили шеф-поваров московских ресторанов поделиться своими фирменными рецептами.
Каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней ведущие шеф-повара со всего мира делятся хитростями приготовления самых изысканных ресторанных блюд. Вы увидите, что повара оставляют за закрытой дверью кухни.
Шашлык из свиной шеи, маринованной в гранатовом соке
Фото: предоставлено рестораном
Этот рецепт взят из арсенала шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели» Гарика Манукяна. Он говорит, что лучше всего для приготовления шашлыка подходит свиная шея с тоненькими прожилками жира. Их такого мяса шашлык получается сочным, мягким и просто тает во рту!
Ингредиенты
Свиная шея — 1 кг  Гранатовый сок — 500 мл  Лук репчатый — 1 кг  Кориандр молотый — 6 г  Паприка молотая — 6 г  Черный перец молотый— 4 г  Соль -10 г  Как готовить
Свинину хорошо промыть в проточной воде и нарезать на приблизительно равные по размеру кусочки (размером с куриное яйцо). Нарезанное мясо сложить в емкость для маринования, посолить, поперчить, добавить кориандр и паприку, и оставить на некоторое время, чтобы мясо пропиталось специями. В это время почистить лук, мелко нарезать (например, тонкими перышками) и перемешать с мясом.
Затем настает очередь гранатового сока. Добавлять его к мясу небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Сок должен равномерно распределиться по всей массе. Накрыть мясо тарелкой или крышкой и оставить мариноваться на 6-10 часов.
Насадить кусочки так, чтобы шампур протыкал их вдоль волокон. Обжарить кусочки мяса на мангале. Жар должен быть сильным и ровным. Подать со свежими овощами, лавашем и зеленью.
Шашлык из телячьих печени, сердца и щечек
Фото: предоставлено рестораном
{} Если вам хочется чего-то совсем особенного, приготовьте шашлык-ассорти из телячьих сердца, печени и щечек. Вот увидите, как это просто, быстро и вкусно! Своими рецептами этого и двух следующих шашлыков с читателями «МИР 24» поделился шеф-повар ресторана Valenok Сергей Векшин.
Ингредиенты
Телячьи щечки — 500 г  Сердца — 500 г  Печень — 500 г  Укроп — 50 г  Петрушка — 50 г  Зерна граната — 50 г  Лаваш — 350 г  Как готовить
Телячьи щечки, сердце и печень надо хорошо вымыть и нарезать на равные куски (лучше не крупные, чуть больше чем с половину куриного яйца). Надеть их на шампур. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 12-15 минут, переворачивая каждые 3-4 минуты, чтобы шашлыки равномерно покрывались румяной корочкой. Готовый шашлык подать на лаваше. Украсить кольцами красного лука, зернами граната, зеленью и ломтиками лимона.
Куриные крылышки в маринаде
Фото: предоставлено рестораном
{} Еще одна рекомендация от Сергея Векшина — куриные крылышки в маринаде. Не взирая на простоту рецепта, на мангале они получаются очень аппетитными: сочными, хрустящими и ароматными!
Ингредиенты
Куриные крылышки –1 кг  Томатная паста — 150 г  Соль, перец — по вкусу
Как готовить
В томатную пасту добавить соль и перец. Смазать куриные крылышки получившимся маринадом. Сложить их вместе и оставить на час-полтора мариноваться под крышкой. Насадить на шампуры, как показано на фотографии. Готовить на мангале, следя, чтобы крылышки подрумянивались равномерно и ни в коем случае не подгорали. Ресторан Valenok Шеф-повар Сергей Векшин
Шашлык из лосося
Фото: предоставлено рестораном
{} Шашлык из лосося — замечательное, вкусное, простое и явно недооцененное блюдо. Сергей Векшин предлагает запекать куски лосося на углях вместе со сладким перцем и дольками баклажана: овощи удачно дополняют вкус рыбы.
Ингредиенты
Лосось — 1 кг  Желтый перец — 240 г  Баклажан — 240 г  Укроп — 20 г  Петрушка — 20 г  Зерна граната — 20 г  Красный лук — 40 г  Лаваш — 150 г  Лимон — 1 шт  Как готовить
Филе лосося нарезать на крупные куски. Желтый перец и баклажаны нарезать произвольно ломтиками такого размера, чтобы при нанизывании они были не шире кусков рыбы и не торчали во все стороны из шашлыка. Надеть ингредиенты на шампур в следующей последовательности: овощи, рыба, снова овощи, рыба и так далее. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 12-15 минут, переворачивая каждые три-четыре минуты.
Готовый шашлык подать на лаваше, с половинкой лимона, чтобы удобно было выжать сок на рыбу. Украсить зеленью, красным луком и зернами граната.
Свиные ребрышки в аджике
Фото: предоставлено рестораном
{} Шашлык из свиных ребер невероятно вкусен, если его правильно готовить. Этим и следующим рецептом с нами поделился молодой шеф-повар ресторана «Казбек», тбилисец Мамия Джоджуа.
Ингредиенты
Свиные ребра — 1 кг  Лук репчатый — 800 г  Черный перец горошек — 12 г  Паприка — 8 г  Тимьян сухой — 8 г  Соль крупная — 25 г  Масло растительное — 600 г  Как готовить
Ребра нарезать на плоские широкие куски, лук полукольцами, перец помолоть. Смешать лук со специями и растительным маслом. Все перемешать с ребрышками и мариновать в течение 12 часов (можно просто оставить на ночь). На хорошо разогретый мангал выложить мясо на решетке и жарить 6 минут, переворачивая несколько раз. Шашлык подать с маринованным красным луком и зернами граната.
Шашлык из семги
Фото: предоставлено рестораном
{} Шашлык из семги — потрясающее блюдо для настоящих гурманов. Это еще один рецепт от Мамии Джоджуа.
Ингредиенты
Филе семги 900 г  Майонез 30 г  Паприка 3 г  Перец черный горошком 3 г (помолоть)
Томатная паста 30 г  Соль 15 г  Сок лимона 15 г  Зерна граната 75 г  Как готовить
Сделать маринад: смешать все ингредиенты для него, выложить крупно нарезанные куски семги в смесь, перемешать, накрыть крышкой, поставить в холодильник и оставить минимум на два-три часа (можно и на ночь).
Маринованную семгу нанизать на шампур и жарить на мангале в течение 15 минут. Украсить долькой лимона, зернами граната, подавать с соусом «Наршараб».
Приятного аппетита! Пусть ваш шашлык получится самым вкусным!
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