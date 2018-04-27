Как в ресторане: лучшие рецепты шашлыка

Впереди выходные дни и майские праздники, время весенних пикников, когда так хочется приготовить на мангале всякую аппетитную еду с дымком! Аромат шашлыков уже струится в нашем воображении и мешает сосредоточиться на работе. Чтобы ваш шашлык получился самым вкусным и нетривиальным, мы попросили шеф-поваров московских ресторанов поделиться своими фирменными рецептами.

Каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней ведущие шеф-повара со всего мира делятся хитростями приготовления самых изысканных ресторанных блюд. Вы увидите, что повара оставляют за закрытой дверью кухни.

Шашлык из свиной шеи, маринованной в гранатовом соке

Фото: предоставлено рестораном

Этот рецепт взят из арсенала шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели» Гарика Манукяна. Он говорит, что лучше всего для приготовления шашлыка подходит свиная шея с тоненькими прожилками жира. Их такого мяса шашлык получается сочным, мягким и просто тает во рту!

Ингредиенты

Свиная шея — 1 кг Гранатовый сок — 500 мл Лук репчатый — 1 кг Кориандр молотый — 6 г Паприка молотая — 6 г Черный перец молотый— 4 г Соль -10 г Как готовить

Свинину хорошо промыть в проточной воде и нарезать на приблизительно равные по размеру кусочки (размером с куриное яйцо). Нарезанное мясо сложить в емкость для маринования, посолить, поперчить, добавить кориандр и паприку, и оставить на некоторое время, чтобы мясо пропиталось специями. В это время почистить лук, мелко нарезать (например, тонкими перышками) и перемешать с мясом.

Затем настает очередь гранатового сока. Добавлять его к мясу небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Сок должен равномерно распределиться по всей массе. Накрыть мясо тарелкой или крышкой и оставить мариноваться на 6-10 часов.

Насадить кусочки так, чтобы шампур протыкал их вдоль волокон. Обжарить кусочки мяса на мангале. Жар должен быть сильным и ровным. Подать со свежими овощами, лавашем и зеленью.

Шашлык из телячьих печени, сердца и щечек

Фото: предоставлено рестораном

{} Если вам хочется чего-то совсем особенного, приготовьте шашлык-ассорти из телячьих сердца, печени и щечек. Вот увидите, как это просто, быстро и вкусно! Своими рецептами этого и двух следующих шашлыков с читателями «МИР 24» поделился шеф-повар ресторана Valenok Сергей Векшин.

Ингредиенты

Телячьи щечки — 500 г Сердца — 500 г Печень — 500 г Укроп — 50 г Петрушка — 50 г Зерна граната — 50 г Лаваш — 350 г Как готовить

Телячьи щечки, сердце и печень надо хорошо вымыть и нарезать на равные куски (лучше не крупные, чуть больше чем с половину куриного яйца). Надеть их на шампур. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 12-15 минут, переворачивая каждые 3-4 минуты, чтобы шашлыки равномерно покрывались румяной корочкой. Готовый шашлык подать на лаваше. Украсить кольцами красного лука, зернами граната, зеленью и ломтиками лимона.

Куриные крылышки в маринаде

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще одна рекомендация от Сергея Векшина — куриные крылышки в маринаде. Не взирая на простоту рецепта, на мангале они получаются очень аппетитными: сочными, хрустящими и ароматными!

Ингредиенты

Куриные крылышки –1 кг Томатная паста — 150 г Соль, перец — по вкусу

Как готовить

В томатную пасту добавить соль и перец. Смазать куриные крылышки получившимся маринадом. Сложить их вместе и оставить на час-полтора мариноваться под крышкой. Насадить на шампуры, как показано на фотографии. Готовить на мангале, следя, чтобы крылышки подрумянивались равномерно и ни в коем случае не подгорали. Ресторан Valenok Шеф-повар Сергей Векшин

Шашлык из лосося

Фото: предоставлено рестораном

{} Шашлык из лосося — замечательное, вкусное, простое и явно недооцененное блюдо. Сергей Векшин предлагает запекать куски лосося на углях вместе со сладким перцем и дольками баклажана: овощи удачно дополняют вкус рыбы.

Ингредиенты

Лосось — 1 кг Желтый перец — 240 г Баклажан — 240 г Укроп — 20 г Петрушка — 20 г Зерна граната — 20 г Красный лук — 40 г Лаваш — 150 г Лимон — 1 шт Как готовить

Филе лосося нарезать на крупные куски. Желтый перец и баклажаны нарезать произвольно ломтиками такого размера, чтобы при нанизывании они были не шире кусков рыбы и не торчали во все стороны из шашлыка. Надеть ингредиенты на шампур в следующей последовательности: овощи, рыба, снова овощи, рыба и так далее. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 12-15 минут, переворачивая каждые три-четыре минуты.

Готовый шашлык подать на лаваше, с половинкой лимона, чтобы удобно было выжать сок на рыбу. Украсить зеленью, красным луком и зернами граната.

Свиные ребрышки в аджике

Фото: предоставлено рестораном

{} Шашлык из свиных ребер невероятно вкусен, если его правильно готовить. Этим и следующим рецептом с нами поделился молодой шеф-повар ресторана «Казбек», тбилисец Мамия Джоджуа.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг Лук репчатый — 800 г Черный перец горошек — 12 г Паприка — 8 г Тимьян сухой — 8 г Соль крупная — 25 г Масло растительное — 600 г Как готовить

Ребра нарезать на плоские широкие куски, лук полукольцами, перец помолоть. Смешать лук со специями и растительным маслом. Все перемешать с ребрышками и мариновать в течение 12 часов (можно просто оставить на ночь). На хорошо разогретый мангал выложить мясо на решетке и жарить 6 минут, переворачивая несколько раз. Шашлык подать с маринованным красным луком и зернами граната.

Шашлык из семги

Фото: предоставлено рестораном

{} Шашлык из семги — потрясающее блюдо для настоящих гурманов. Это еще один рецепт от Мамии Джоджуа.

Ингредиенты

Филе семги 900 г Майонез 30 г Паприка 3 г Перец черный горошком 3 г (помолоть)

Томатная паста 30 г Соль 15 г Сок лимона 15 г Зерна граната 75 г Как готовить

Сделать маринад: смешать все ингредиенты для него, выложить крупно нарезанные куски семги в смесь, перемешать, накрыть крышкой, поставить в холодильник и оставить минимум на два-три часа (можно и на ночь).

Маринованную семгу нанизать на шампур и жарить на мангале в течение 15 минут. Украсить долькой лимона, зернами граната, подавать с соусом «Наршараб».

Приятного аппетита! Пусть ваш шашлык получится самым вкусным!

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