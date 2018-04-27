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26 мая на Кубани устроят самое массовое приготовление окрошки в мире
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26 мая на Кубани устроят самое массовое приготовление окрошки в мире 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
III Фестиваль Кубанского кваса, который пройдет в станице Староминской, обещает стать одним из самых ярких событий кубанской весны. Главными действующими лицами выступят гости праздника. Именно с их помощью на фестивале собираются установить Мировой Рекорд с занесением в книгу рекордов Гиннесса на «Самое массовое приготовление окрошки».
Более 1000 человек одновременно займутся нарезкой ингредиентов для окрошки и приготовлением русского национального блюда. После этого каждый участник сможет отведать собственноручно приготовленную окрошку и угостить ею своих друзей из числа группы поддержки.
Каждому участнику установления рекорда будет выдан Сертификат участника Мирового рекорда Гиннесса.
В рамках фестиваля планируется накормить рекордной окрошкой более 3000 человек.
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