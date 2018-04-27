26 мая на Кубани устроят самое массовое приготовление окрошки в мире

III Фестиваль Кубанского кваса, который пройдет в станице Староминской, обещает стать одним из самых ярких событий кубанской весны. Главными действующими лицами выступят гости праздника. Именно с их помощью на фестивале собираются установить Мировой Рекорд с занесением в книгу рекордов Гиннесса на «Самое массовое приготовление окрошки».

Более 1000 человек одновременно займутся нарезкой ингредиентов для окрошки и приготовлением русского национального блюда. После этого каждый участник сможет отведать собственноручно приготовленную окрошку и угостить ею своих друзей из числа группы поддержки.

Каждому участнику установления рекорда будет выдан Сертификат участника Мирового рекорда Гиннесса.

В рамках фестиваля планируется накормить рекордной окрошкой более 3000 человек.