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«Ничего кроме вреда от шоколада с сахаром мы не получим»
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«Ничего кроме вреда от шоколада с сахаром мы не получим» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Чистый шоколад действительно повышает мозговую деятельность и содержит очень много полезных веществ, в том числе различные антиоксиданты и сопутствующие вещества. Но дело в том, что если кому-то предложить пожевать какао бобы, человек этого делать не будет, потому что он будет невкусным. Проблема в том, что сейчас натурального шоколада нет.
Если в шоколад добавить сахар, то вся его польза просто померкнет перед тем вредом, который оказывает этот сладкий продукт. Тем более, на фоне того, что структура питания населения очень изменилась, изменился иммунитет, изменилась кишечная флора. Мы ничего, кроме вреда от этого шоколада не получим.
Конечно, есть настоящий шоколад — в органических магазинах, например. Его едят люди, которые понимают его пользу и о себе заботятся. А те сладкие плитки, особенно молочный шоколад, на котором пишут аж 70% содержания какао, что там остальные 30% содержат? Польза нивелируется добавками: сахаром и другими сопутствующими веществами. Я категорически не рекомендую включать в рацион людям шоколад, который мы видим на прилавках.
Шесть граммов в день очень черного шоколада (его дают в хороших кафе к чашечке кофе), абсолютно несладкого, горького — да. В нем содержится все, что необходимо в течение дня. Все остальное — только во вред. Но такой шоколад ведь никто практически не ест.
Чтобы было понятно. Если бы стояло ведро с помоями, и в нем 70% чего-то очень-очень полезного, а 30% — нет, вы бы стали есть? Ответ однозначный — нет, конечно. Вот с этой точки зрения и надо рассматривать плитку шоколада. Вся эта информация о том, что шоколад полезен — это оправдание для себя, чтобы люди чувствовали, что не вредят своему организму, а только помогают. На это весь маркетинг и настроен.
Какао бобы, сам натуральный продукт полезен, но в минимальных количествах — 6 граммов».
Фото: André Karwath, CC BY-SA 2.5.
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