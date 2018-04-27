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Шоколадные конфеты с бразильским орехом
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Шоколадные конфеты с бразильским орехом 

Карельские вести 2 часа назад
Готовим необычайно вкусный десерт! Кстати, это шоколадное лакомство хорошо хранится в холодильнике в течение недели.
Ингредиенты
Горький шоколад 500 г  молотая гвоздика 1 ч  молотая корица 2 ч л  тертый мускатный орех по вкусу
сахарная пудра 1 ст л  жирные сливки (подогреть) 380 мл  очищенный бразильский орех 500 г  Способ приготовления
Смазать маслом квадратную форму со стороной 18 см и проложить пищевой пленкой.
Время готовки2 ч Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Растопить шоколад (см ниже) и добавить мускатный орех, корицу, гвоздику и сахарную пудру. Добавить теплые сливки и тщательно перемешать.
Положить слой орехов на дно формы и залить шоколадной смесью, чтобы она их только слегка покрывала. Повторить слой орехов и слой шоколада, пока все орехи и пряный шоколад не будет использован. Разровнять сверху и оставить на 2 часа в холодильнике, чтобы все застыло.
Достать шоколад из формы, положить на доску и снять пленку. Порезать на кусочки и подавать комнатной температуры.
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