Шоколадные конфеты с бразильским орехом 

Готовим необычайно вкусный десерт! Кстати, это шоколадное лакомство хорошо хранится в холодильнике в течение недели.
Ингредиенты
Горький шоколад 500 г молотая гвоздика 1 ч молотая корица 2 ч л тертый мускатный орех по вкусу
сахарная пудра 1 ст л жирные сливки (подогреть) 380 мл очищенный бразильский орех 500 г Способ приготовления
Смазать маслом квадратную форму со стороной 18 см и проложить пищевой пленкой.
Время готовки2 ч Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Растопить шоколад (см ниже) и добавить мускатный орех, корицу, гвоздику и сахарную пудру. Добавить теплые сливки и тщательно перемешать.
Положить слой орехов на дно формы и залить шоколадной смесью, чтобы она их только слегка покрывала. Повторить слой орехов и слой шоколада, пока все орехи и пряный шоколад не будет использован. Разровнять сверху и оставить на 2 часа в холодильнике, чтобы все застыло.
Достать шоколад из формы, положить на доску и снять пленку. Порезать на кусочки и подавать комнатной температуры.