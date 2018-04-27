Шоколадные конфеты с бразильским орехом

Готовим необычайно вкусный десерт! Кстати, это шоколадное лакомство хорошо хранится в холодильнике в течение недели.

Ингредиенты

Горький шоколад 500 г молотая гвоздика 1 ч молотая корица 2 ч л тертый мускатный орех по вкусу

сахарная пудра 1 ст л жирные сливки (подогреть) 380 мл очищенный бразильский орех 500 г Способ приготовления

Смазать маслом квадратную форму со стороной 18 см и проложить пищевой пленкой.

Время готовки2 ч Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Растопить шоколад (см ниже) и добавить мускатный орех, корицу, гвоздику и сахарную пудру. Добавить теплые сливки и тщательно перемешать.

Положить слой орехов на дно формы и залить шоколадной смесью, чтобы она их только слегка покрывала. Повторить слой орехов и слой шоколада, пока все орехи и пряный шоколад не будет использован. Разровнять сверху и оставить на 2 часа в холодильнике, чтобы все застыло.

Достать шоколад из формы, положить на доску и снять пленку. Порезать на кусочки и подавать комнатной температуры.