Что такое масло гхи и как его приготовить?

Аюрведа — неиссякающий источник знаний. Благодаря этой древней науке, заботящейся о здоровье человека, мы познакомились с множеством полезных продуктов, в том числе и с гхи. Это удивительное масло, которое можно приготовить в домашних условиях, по своим вкусовым качествам превосходит сливочное, а по целебным свойствам ничуть не уступает кокосовому. Хотя на полках магазинов экзотический продукт появился относительно недавно, в Индии о нем знали еще несколько тысячелетий назад. Давайте разберемся, почему растопленный жир считается полезным, зачем нам включать его в свой рацион и как изготовить волшебное масло.

Что такое масло гхи и почему оно полезно для нашего организма?

История гхи насчитывает более 5000 лет — в Индии и других азиатских странах его по традиции изготавливают из молока священных животных — коров — и используют во время религиозных церемоний. По сути, это сливочное масло, растопленное определенным образом. В процессе обработки из него выпаривается вся лишняя влага, удаляются молочный сахар и казеин. После этих изменений очищенным маслом могут наслаждаться люди с непереносимостью лактозы. Правда, из всех правил есть исключения и, если любые молочные продукты для вас под запретом, прежде чем включать растопленный жир в свой рацион, стоит проконсультироваться с врачом.

Благодаря своему насыщенному вкусу золотистый эликсир нашел широкое применение в местной кулинарии: он фигурирует во многих рецептах пенджабской кухни, блюда которой подают в большинстве индийских ресторанов. В масле гхи присутствуют короткоцепочечные жирные кислоты — бутираты, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике. Они стимулируют работу пищеварительной системы и укрепляют стенки внутренних органов. Масло гхи богато и среднецепочечными жирными кислотами, усиливающими активность ферментов печени и заряжающими организм энергией. В результате обмен веществ протекает значительно быстрее, при этом уровень холестерина остается без изменений.

В масле также содержится конъюгированная линолевая кислота, которая эффективно борется с жировыми отложениями, повышенным артериальным давлением и снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, продукт, изготовленный из качественного сливочного масла, является отличным источником жирорастворимых витаминов, включая витамины А, Е и К. Он способен заменить рыбий жир, поскольку подходит для вегетарианцев, стимулирует выработку коллагена, повышает иммунитет и способствует избавлению от головной боли.

Как использовать масло гхи?

В то время как современная медицина только открывает для себя все замечательные качества, которыми обладает топленый жир, аюрведе давно известно о его полезных свойствах. Прежде всего, он применяется для борьбы с заболеваниями пищеварительной системы. Важно отметить, что речь идет о масле, изготовленном из экологически чистого сырья, — в ином случае оно не только потеряет большую часть своих чудодейственных свойств, но и нанесет организму вред.

В Индии гхи служит жиром, на котором принято готовить добрую половину блюд. Оно прекрасно подходит для жарки: масло можно нагревать до высоких температур, при этом оно не будет выделять вредные вещества. Поджарьте на нем лук и специи, прежде чем добавить их в суп или тушеное мясо, но учтите: нужно использовать небольшое количество жира, чтобы не перебить запах блюд.

Ароматный продукт подходит для приготовления салатных заправок, он способен полностью заменить сливочное масло: добавляйте его в выпечку и каши. Вот вам отличный рецепт экзотического десерта, который можно воплотить в жизнь на досуге: возьмите крупные финики, удалите из них косточки, а освободившееся пространство заполните маслом гхи. Лакомством не следует объедаться: как-никак волшебное масло — довольно калорийный продукт.

Гуру из мира аюрведы разрешают есть масло гхи ложками в чистом виде или разводить его в теплой воде, дополнив напиток молотым имбирем и корицей — масло поможет избежать простудных заболеваний. Немного масла гхи можно добавить и в кофе, придав ему сливочный вкус и усилив его воздействие.

Между тем, масло гхи нашло применение и в косметологии. Аюрведическая медицина призывает использовать его для ухода за кожей: растопленный жир вполне способен стать полноценной заменой дорогостоящему крему, который уменьшает следы от рубцов, залечивает трещины, экзему, герпес, синяки и позволяет забыть о темных кругах под глазами. Он может быть отличной заменой массажному маслу: при головной боли нанесите его круговыми движениями на область в районе висков, и вы почувствуете, как ваше состояние улучшается.

Растопленный продукт подходит и для лечения насморка: достаточно закапать в нос несколько капель этого эликсира. Подобно любому другому ценному маслу, гхи ухаживает за поврежденными волосами: нанесите его на локоны и оставьте примерно на час, чтобы добиться максимального увлажнения.

Как приготовить масло гхи?

Масло гхи можно найти на полках специализированных магазинов, таких как «Индийские специи», или заказать его с доставкой на сайтах вроде iHerb. Вы можете изготовить целебное масло и своими руками, но приготовьтесь повозиться: хотя рецепт достаточно прост, приготовление растопленного жира — достаточно долгий процесс.

Для начала вам понадобится два бруска несоленого сливочного масла, которое и послужит основой для будущего драгоценного эликсира. В масле не должно быть каких-либо примесей, поэтому внимательно изучите его состав. Если поблизости к вашему дому есть молочные фермы или частные домашние хозяйства, загляните туда — так у вас будет больше шансов найти чистый продукт.

Для приготовления отыщите кастрюлю или казан с плотным дном, сито или дуршлаг, марлю, ложку, которой можно будет перемешивать массу во время ее приготовления, и стеклянные банки, которые вы заполните маслом.

Первым делом разделите бруски на небольшие кусочки и поместите их в кастрюлю, поставленную на медленный огонь. Как только масло расплавится и начнет закипать, убавьте температуру до минимума и оставьте кастрюлю примерно на час. Не следует накрывать ее крышкой, чтобы вся вода, содержащаяся в масле, могла беспрепятственно испаряться и выходить наружу.

Со временем масло под воздействием температуры будет разделяться на три части: густую белую пену, золотистую жидкость, похожую на мед, и естественный осадок из свернувшихся молочных частиц. Вам следует снимать пенку, а чтобы осадок не пригорел, постоянно перемешивать массу. Цвет смеси будет меняться, и, как только вы заметите, что золотистая жидкость становится совсем прозрачной, а свернувшиеся частицы приобретают карамельный оттенок, жир можно считать готовым.

Осторожно процедите весь отвар через дуршлаг или сито, положив на него марлю, сложенную в несколько слоев. Не забывайте следить за тем, чтобы молочный осадок не просочился в стеклянную банку. Золотистая жидкость с ореховым ароматом, которая получится у вас в итоге, и будет драгоценным маслом.

Поставьте банку в темное место и дайте ей остыть, не накрывая ничем. Как только масло гхи затвердеет, его можно употреблять в пищу. Приготовленный в домашних условиях жир лучше хранить при комнатной температуре, но, если у вас нет такой возможности, поместите его в холодильник, предварительно переложив массу из банки в плотный герметичный контейнер.