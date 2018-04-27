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Персиковый джем с корицей и имбирем
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Персиковый джем с корицей и имбирем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Самое время заняться заготовками на зиму! Попробуйте этот джем из персиков, дополненный ароматами имбиря и корицы.
Ингредиенты
Персики 2 кг  лимонный сок 60 мл  сахар 800 г  корица 2 палочки
корень имбиря около 1 см  Способ приготовления
Вскипятите воду в большой кастрюле. Сделайте крестообразные надрезы на каждом персике. Опустите несколько персиков в кипящую воду. Оставьте их на 1 минуту, затем положите их в ледяную воду. Повторите с остальными персиками.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Пока очередная порция персиков варится, выкладывайте готовые фрукты на противень и снимайте с них кожицу.
Когда все персики будут очищены, разделите их на половинки и удалите косточки. Нарежьте их маленькими кусочками. Переложите их вместе с выделившимся соком в пластиковый контейнер, добавьте лимонный сок и сахар. Оставьте при комнатной температуре на пару часов.
Выложите персики в кастрюлю. Добавьте палочки корицы и тонко нарезанный имбирь. Поместите на огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до самого медленного. С помощью толкушки для картофеля разомните персики.
Периодически помешивайте джем и снимайте пену шумовкой. Готовьте, пока джем не станет однородным и не загустеет. Снимите с огня, аккуратно размешивайте пару минут. Выньте корицу и имбирь.
Разложите джем в банки с завинчивающимися крышками. Накройте их крышками и плотно закрутите. Поместите банки в кастрюлю с кипящей водой и кипятите в течение 10 минут. Выньте их из воды, поставьте на ровную поверхность, накройте полотенцем и оставьте на ночь, прежде чем переносить в кладовую.
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