Персиковый джем с корицей и имбирем

Самое время заняться заготовками на зиму! Попробуйте этот джем из персиков, дополненный ароматами имбиря и корицы.

Ингредиенты

Персики 2 кг лимонный сок 60 мл сахар 800 г корица 2 палочки

корень имбиря около 1 см Способ приготовления

Вскипятите воду в большой кастрюле. Сделайте крестообразные надрезы на каждом персике. Опустите несколько персиков в кипящую воду. Оставьте их на 1 минуту, затем положите их в ледяную воду. Повторите с остальными персиками.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Пока очередная порция персиков варится, выкладывайте готовые фрукты на противень и снимайте с них кожицу.

Когда все персики будут очищены, разделите их на половинки и удалите косточки. Нарежьте их маленькими кусочками. Переложите их вместе с выделившимся соком в пластиковый контейнер, добавьте лимонный сок и сахар. Оставьте при комнатной температуре на пару часов.

Выложите персики в кастрюлю. Добавьте палочки корицы и тонко нарезанный имбирь. Поместите на огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до самого медленного. С помощью толкушки для картофеля разомните персики.

Периодически помешивайте джем и снимайте пену шумовкой. Готовьте, пока джем не станет однородным и не загустеет. Снимите с огня, аккуратно размешивайте пару минут. Выньте корицу и имбирь.

Разложите джем в банки с завинчивающимися крышками. Накройте их крышками и плотно закрутите. Поместите банки в кастрюлю с кипящей водой и кипятите в течение 10 минут. Выньте их из воды, поставьте на ровную поверхность, накройте полотенцем и оставьте на ночь, прежде чем переносить в кладовую.