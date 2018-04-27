Тыквенное варенье с изюмом

Варенье из тыквы с изюмом, лимоном и ванилью.

Ингредиенты

Тыква 2,5 кг сахар 1,2 кг вода 1,5 л изюм 200 г лимоны 2 шт ваниль 1 стручок

Способ приготовления

Тыкву очистите и нарежьте маленькими кубиками. Добавьте сахар и воду. Хорошо перемешайте и оставьте на ночь.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте в тыкву мелко нарезанные лимоны, изюм и ваниль. Готовьте на медленном огне до тех пор, пока тыква не станет полупрозрачной и мягкой. Разложите варенье по банкам и закройте крышками. Храните в холодильнике или темном прохладном месте.