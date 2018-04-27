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Тыквенное варенье с изюмом
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Тыквенное варенье с изюмом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Варенье из тыквы с изюмом, лимоном и ванилью.
Ингредиенты
Тыква 2,5 кг  сахар 1,2 кг  вода 1,5 л  изюм 200 г  лимоны 2 шт  ваниль 1 стручок
Способ приготовления
Тыкву очистите и нарежьте маленькими кубиками. Добавьте сахар и воду. Хорошо перемешайте и оставьте на ночь.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте в тыкву мелко нарезанные лимоны, изюм и ваниль. Готовьте на медленном огне до тех пор, пока тыква не станет полупрозрачной и мягкой. Разложите варенье по банкам и закройте крышками. Храните в холодильнике или темном прохладном месте.
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