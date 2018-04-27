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Ромовые трюфели
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Ромовые трюфели 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Изысканное лакомство.
Ингредиенты
Сливки 120 мл  ром 2 ч. ложки
черный шоколад 400 г (содержание какао 70%)
какао-порошок для декора
натертый шоколад для декора
Способ приготовления
Сливки и ром налейте в котелок и поставьте греться до момента кипения.
Время готовки2 ч Количество персон12 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Снимите с огня и вмешайте в сливки кусочки нарубленного шоколада. Закройте крышкой и дайте постоять 4-5 минут. После этого помешайте, чтобы растаял весь шоколад.
Залейте в посуду и дайте остыть при комнатной температуре на 2-3 часа (время охлаждения зависит от вашей комнатной температуры), пока трюфельная масса не застынет и не станет твердой и из нее можно будет делать конфеты.
Массу можно остудить и в холодильнике, пока шоколад не станет достаточно твердым, чтобы из него можно будет свернуть трюфели.
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Чайной ложечкой возьмите немного массы и скатайте руками шарик размером с грецкий орех.
Обваляйте в какао-порошке или в натертом шоколаде.
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