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Десерт из чернослива от Кристины Орбакайте
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Десерт из чернослива от Кристины Орбакайте 

WomanHit.ru 27 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— чернослив;
— грецкие орехи;
— сметана;
— сахарная пудра.
Как готовить: чернослив начинить грецкими орехами и залить сметаной, хорошенько взбитой с сахарной пудрой.
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