Ещё
Десерт из чернослива от Кристины Орбакайте
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Десерт из чернослива от Кристины Орбакайте
WomanHit.ru
27 минут назад
Женский форум
Фото:
WomanHit.ru
Вам потребуется:
— чернослив;
— грецкие орехи;
— сметана;
— сахарная пудра.
Как готовить: чернослив начинить грецкими орехами и залить сметаной, хорошенько взбитой с сахарной пудрой.
WomanHit.ru: последние новости
Фаршированные артишоки от шеф-повара WomanHit.ru
Самые необычные маринады для шашлыка
5 веществ, необходимых нашему организму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях
1
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
13
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
6
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды
Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение