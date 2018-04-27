Нестандартные способы замариновать шашлык

Желание жить подталкивало людей ставить над пищей химические опыты во имя ее сохранения. Предки смекнули: чтобы мясо — фундамент рациона — хранилось дольше, нужно остановить в нем все органические процессы, ведущие к разложению и порче. Для этого его нужно замариновать, создав такую среду, где много кислоты, соли и прохлады, а воздуха, наоборот, нет или его очень мало. Вот и все, человечество спасено от голода, и тут можно было бы остановиться, если бы не азарт гурманов и кулинарные поиски. Многообразие мировых кухонь и ингредиентов, их наполняющих, не позволило шашлыку стать прозаическим блюдом. Секрет его вкуса — в маринаде, требующем определенной смелости, вдохновения и тонкого расчета: да, первый блин может выйти комом, но это не повод останавливать поиски. Для вашего вдохновения мы собрали 10 вариантов маринадов с небанальной рецептурой, каждый из которых станет веской причиной еще раз успеть выбраться этим летом на природу.

— Пивной маринад —

Ингредиенты: 2 кг мяса; 650 мл светлого пива; 4 головки репчатого лука; 2 зубчика чеснока; 1-1,4 ч.л молотого кориандра; ½ ч.л молотого черного и красного перца; 2 ч.л соли

Приготовление: Порезанное кубиками мясо положить в емкость, перемешать с мелко порезанным луком, специями и толченым чесноком. Залить мясо пивом и мариновать в холодильнике 5-8 часов. Соль добавлять непосредственно перед приготовлением

— Маринад с кефиром —

Ингредиенты: 500 гр свинины; 1 л кефира; 2 головки репчатого лука; Соль, перец, кинза по вкусу

Приготовление: Свинину нарезать. Выложить мясо одним слоем, выложить колечки лука, посолить, поперчить, посыпать кинзой и залить кефиром. Затем повторить то же самое, сделав второй слой. Мариновать в холодильнике сутки.

— Маринад с лимоном и базиликом —

Ингредиенты: 2 кг мяса (любого); 2 головки лука; 1 лимон; 3 лавровых листа; 15 горошин черного перца; 1-2 ч. л соли; Сушеная зелень по вкусу

Приготовление: Порезать мясо кубиками. Уложить в емкость, перемешать с лавровым листом, перцем, солью и зеленью, и выложить сверху слой лука колечками. Мариновать 5-8 часов.

— Йогурто-шафранный маринад —

Ингредиенты: 2 кг мяса (любого); 1 стакан несладкого йогурта; 6 головок репчатого лука; 4 зубчика чеснока; 1 лимон; 1 щепотка шафрана; 1 ст. л теплой воды; Черный молотый перец, соль по вкусу

Приготовление: Мясо порезать кубиками, натереть солью и перцем и отложить в сторону. Шафран вымачивать в воде 15 минут, лук нарезать кольцами, чеснок натереть. Уложить мясо в емкость, добавить лук, чеснок, шафран и йогурт, все хорошенько перемешать. Мариновать 6-7 часов.

— Маринад с белым вином —

Ингредиенты: 1 кг свиной вырезки; 3-4 крупных головки лука; ½ стакана белого вина; Соль, перец

Приготовление: Мясо нарезать, уложить в емкость, посыпать мелко нарезанным луком, солью, перцем и перемешать руками. Залить вином и оставить под грузом в холодильнике на 4 часа.

— Маринад для шашлыка из говядины —

Ингредиенты: 300 гр говяжьего филе; 1 небольшая головка репчатого лука; 10 гр фруктового уксуса; Соль; Черный перец; Лавровый лист

Приготовление: Мясо нарезать на кусочки примерно по 30 гр, положить в емкость и тщательно перемешать с нарезанным луком, уксусом, перцем, лавровым листом. Мариновать 2-3 дня.

— Маринад для армянского шашлыка —

Ингредиенты: 300 гр баранины; 20 гр курдючного сала; 1 головка репчатого лука; 200 мл водки или коньяка; 20 гр сушеной зелени; 20 гр свежей зелени; 20 гр красного перца; 20 гр лимонной кислоты

Приготовление: Баранину нарезать на кусочки толщиной 4 см. Уложить в емкость, посолить, поперчить, посыпать мелко нарезанным луком, добавить либо лимонную кислоту, либо водку (или коньяк). Закрыть кастрюлю и убрать в холодильник на 6-7 часов. После маринования нанизывать на шампур, чередуя мясо с курдючным салом.

—Маринад для узбекского шашлыка —

Ингредиенты: 500 гр баранины; 3 головки репчатого лука; 150 гр курдючного сала; 2 ст. л муки; 4-5 ст.л уксуса 5%; 1 пучок кинзы; Анис, соль, перец по вкусу

Приготовление: Баранину нарезать на мелкие кусочки, положить в емкость и перемешать с луком, специями и уксусом. Убрать в холодильник на 3 часа. Тем временем нарезать курдючное сало, вымыть, обсушить и нарезать кинзу. Достать мясо из маринада и нанизать на шампур, чередуя с салом. Запекать на углях, посыпав мукой. Перед подачей посолить и посыпать кинзой.

— Маринад с гранатовым соком —

Ингредиенты: 2 кг мяса; 5 головок репчатого лука; 600-700 мл гранатового сока; 2 ст. л растительного масла; Специи: кориандр, хмели-сунели, молотый черный перец; Соль

Приготовление: Мясо промыть, просушить, нарезать на прямоугольные кусочки примерно 4х3 см и положить в емкость. Лук нарезать кольцами и перемешать с мясом. Посыпать специями, посолить. Добавляем в получившуюся смесь растительное масло, и снова хорошенько перемешиваем. Накрыть кастрюлю крышкой и поставить в холодильник на 1-2 суток (лучше на 2), время от времени помешивая.

— Маринад с киви —

Ингредиенты: 1 кг мяса (любого); 3-4 крупные луковицы; 1 киви; 1 стакан минеральной воды с газом; Соль, специи по вкусу

Приготовление: Смешать крупно нарезанное мясо с луком и специями. Переложить в кастрюлю или эмалированный таз и залить минералкой так, чтобы покрыть все кусочки и убрать в холодильник на 10-12 часов. Приготовить из киви кашицу. Вид мяса задает время, когда надо добавить кашицу: в говядину — за 1,5 часа до приготовления, в баранину — за 40 минут, в свинину — за 20 минут.