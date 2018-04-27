Рецепт дня: Сладкая колбаска с орехами

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня чудесную сладкую колбаску — образец любимого лакомства родом из детства.

Часто наши лучшие воспоминания связаны с тем беззаботным временем, когда деревья были большими, мы маленькими, а мамы делали нам самые вкусные вкусности, казалось бы, из ничего!

Что понадобится:

— 3 пачки печенья

— 1 банка сгущенного молока

— 1 пак. ванильного сахара

— 180 г сливочного масла

— 2 ст. л. какао

— 1,5 стакана грецких орехов

Как готовить:

Шаг 1. Печенье разомните руками. Орехи лучше раздавите толкушкой или порубите ножом в неравномерную крошку.

Шаг 2. В сгущенку добавьте какао, ванильный сахар и все тщательно перемешайте.

Шаг 3. Печенье и орехи смешайте с размягченным (не растопленным!) маслом.

Шаг 4. Влейте сгущенную массу в печенье, тщательно перемешайте и выложите на пищевую пленку примерно по 2 ст. л., уплотняя от краев.

Шаг 5. Закатайте колбаску, завяжите кончики.

Шаг 6. Сделайте столько колбасок, на сколько у вас хватит массы. Отправьте в морозилку примерно на час.

Шаг 7. Освободите готовое лакомство от пленки, нарежьте кусочками и подавайте к чаю или кофе.