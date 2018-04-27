В Петербурге появятся свежие молдавские продукты

Санкт-Петербург Республика Молдова хотят развивать всестороннее сотрудничество, сообщает «Петербургский дневник».

«Контакты между Санкт-Петербургом и Молдавией развиваются, товарооборот показывает положительную динамику. Необходимо расширить линейку молдавских товаров и число торговых сетей, где они представлены», — считает губернатор Полтавченко.

Пока петербуржцы знают Молдавскую продукцию, преимущественно, за счет крепких алкогольных напитков. Но в ближайшем временем на прилавках могут появится вина, соки, фрукты, мясо, колбасы и всевозможные консервированные продукты.